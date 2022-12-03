2.7 % ارتفاعا فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن خلال 8 أشهر

جدة - نرمين السيد - كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، عن ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر الأردن لتصل إلى 646.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022 مقابل 629.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%.





وبلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 481.6 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022 مقابل 498.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.3%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الأردن 164.5 مليون دولار مقابل 131 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 25.5%.

وحول مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال أول 8 أشهر من عام 2022، جاء الوقود المعدنى والزيوت المعدنية ومنتجات تم تقطيرها فى المركز الاول بقيمة 90.9 مليون دولار ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 38.9 مليون دولار ثم منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 29.1 مليون دولار تلتها محضرات خضر بقيمة 27.7 مليون دولار ثم شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 25.4 مليون دولار.

أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال أول 8 أشهر من عام 2022 ، كانت الأسمدة فى المقدمة بقيمة 99.8 مليون دولار ثم الألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 9.4 مليون دولار ثم منتجات الصيدلة بقيمة 8.7 مليون دولا ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 6.2 مليون دولار ثم منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 4.5 مليون دولار.

وسجلت قيمـة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 774.2 مليون دولار خلال العام المالى 2020 / 2021 مقابل 678.5 مليون دولار خلال العام المالى 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين فى مصر 12.3 مليون دولار خلال العام المالى 2020 / 2021 مقابل 11.1 مليون دولار خلال العام المالى 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%.

وسجل عدد سكان مصر 104.3 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الأردن 10.3 مليون نسمة عام 2022.. فيما بلغ عـدد المصريين المتواجدين بدولة الأردن طبقاً لتقـديرات البعثة 920 ألف مصرى حتى نهاية 2021.