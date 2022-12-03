وزيرا النقل وقطاع الاعمال العام يشهدان عقد تصنيع وشراء عدد 100...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 01:32 مساءً - شهد اليوم كل من الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل و المهندس/ محمود عصمت، وزير قطاع الاعمال العام توقيع عقد تصنيع وشراء عدد 100 حافلة كهرباء إنتاج محلي ماركة MCV طراز SETIBUS C120E.V بين شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل و مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي بقيمة 680 مليون جنيه وذلك للعمل في مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري

وفي بداية كلمته اكد وزير النقل ان هذا اليوم هو يوم هام جداً لكافة المصريين اذ يشهد احد الانطلاقات الكبرى لتصنيع اتوبيسات الكهرباء في مصر وذلك من خلال التعاقد على 100 اتوبيس كهربائي للعمل في المرحلة الاولى من مشروع الاتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري ( BRT ) وحيث تم الانتهاء من المرحله الاولى من مشروع تطوير الطريق الدائري وجاري الانتهاء من محطات ( BRT ) وكذلك المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري ليتم زيادة عدد الاتوبيسات الكهربائية التي ستعمل بالمشروع بالتزامن مع الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير الطريق لتسير على الطريق الدائري بالكامل بطول 110 كم

مضيفاً ان هذا التوقيع ياتي في اطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعات النقل في مصر ومنها صناعة الاتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي ستصل نسبة التصنيع المحلي بها في البدايه من 50% : 60% لتتدرج النسبة بعد ذلك حتى يتم الوصول الى نسبة التصنيع الكامل 100 % مشيرا الى ان هذا التوقيع يأتي تعزيزا لنتائج قمة المناخ COP27 التي استضافتها الدولة المصرية بمدينة شرم الشيخ والتي قدمت نموذجا رائعا يعكس جهود الدولة لدمج العمل الإنمائي بأجندة المناخ نظراً لما تمثله هذه النوعية من وسائل النقل الجماعي الأخضر من نقلة نوعية تحافظ علي مستقبل الأجيال القادمة وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، ضمن المشروعات الوطنية الجاري تنفيذها في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجاري حاليا توزيع الاتوبيسات الكهربائية التي عملت في شرم الشيخ على القاهرة والاسكندرية والاقصر واسوان والغردقة بالاضافة الى شرم الشيخ كما انه تم تشكيل شركة نقل العاصمة الإدارية التي ستضم اتوبيسات تعمل بالكهرباء من الاتوبيسات التي تم تسييرها خلال مؤتمر المناخ ولكن بهوية بصرية أخرى بالإضافة الى اتوبيسات تعمل بالغاز كما سيوجد بها عربات ملاكي تعمل بالكهرباء لتصبح بالعاصمة منظومة نقل اخضر ذكية صديقة للبيئة موجها الشكر الى تحالف جنرال موتورز على توفير عربات الركوب الكهربائية التي عملت في شرم الشيخ

وأوضح الوزير ان التعاقد على هذه الاتوبيسات تم بعد إقرارها من اللجنة التي وجه بها فخامة الرئيس والمشكلة من كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق هذه الاتوبيسات اعلى معايير الجودة العالمية كما انه تم توفير احتياجات ذوي الإعاقة بها، مضيفا ان الاعتماد على المنتج المحلي يهدف الى توفير العملة الصعبة وخلق فرص العمل وتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للخارج و دول شمال افريقيا والدول العربية مضيفا ان فخامة الرئيس قد وجه الحكومة المصرية بالتنسيق مع القطاع الخاص وتعظيم مشاركته في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل لانتاج الحجم الأكبر مما يتم استهلاكه والتحول الى التصدير وكذلك تشجيع كافة المصنعين المصريين للانطلاق الى قاعدة تصديرية قوية مشيرا الى انه لن يتم استيراد اتوبيسات كاملة لجميع شركات النقل الجماعي مثل السوبرجيت وشركات النقل البري التابعة للقابضة للطرق والنقل البري والبحري وغيرها بل يجب ان تكون مصنعة في مصر بنسبة معينة من المكون المحلي مع نسبة من المكون الأجنبي هكذا تبنى البلاد في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدا ان هناك متابعة يومية من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء لخطة تنفيذ التصنيع المحلي ومنها صناعات النقل المختلفة و الى الخطوات التي يتم تنفيذها على ارض الواقع لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر للسكك الحديدية والمترو من خلال مصنع نيرك وسيماف والإنتاج الحربي

ووجه الوزير التهنئة لفخامة الرئيس ولدولة رئيس الوزراء على هذا التعاقد ومعاهدا الرئيس ورئيس الوزراء والشعب المصري بالمضي قدما في تنفيذ هذه الخطة كما قدم الشكر لشركة اكتا ( السوبرجيت / مواصلات مصر) والإنتاج الحربي على هذا التعاون المثمر لافتا الى ان الفترة القادمة ستشهد تعاون مع وزارة قطاع الاعمال في مجال اتوبيسات الغاز وتعاون مستقبلي في مجال اتوبيسات الكهرباء والاتوبيسات التي تعمل بالهيدروجين

جدير بالذكر ان مشروع B.R.T يعتبر إحد الشرايين الرئيسية الجاري تنفيذها لربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى (القطار السريع – LRT – المونوريل – المترو ) لتسهيل حركة تنقل المواطنين المواطنين وتسهيل انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمقر عملهم، وذلك باستخدام وسائل نقل جماعي مستدامة تعمل بالطاقة الخضراء وان مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تبلغ عدد محطاته 47 محطة و سيمثل نمطاً حضارياً تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، ويستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق و سيتم ربطه بمواقف نموذجية أسفل الطريق الدائري للقادمين من المحافظات الى القاهرة الكبرى والعكس مضيفا ان الطريق الدائري سيصبح 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب والوراق حيث سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه. بهما

وقد تم إسناد مهمة تنفيذ مشروع BRT علي الطريق الدائري لشركة أكتا للنقل الجماعي "ACTA" تحالف (شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت – وشركة مواصلات مصر) لتعظيم التعاون بين القطاع العام والخاص في مشروعات وزارة النقل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مشروعات الوزارة