رفع 1800 حالة إشغال فى حملة بالجيزة

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظة الجيزة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشأت التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، على مدار اليوم لتحقيق الانضباط.





وتابع أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات بقطاع هضبة الأهرام، والتى أسفرت عن رفع ومصادرة 1800 حالة إشغال ضمت كراسى وشيش وثلاجات وإستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين، وتم رفع كل حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام. كما تمت إزاله واجهات محلات مخالفه بدون ترخيص وإزالة فراغ سياحى بالعقار الكائن رقم 531 قطعه ز وإزالة أعمال بناء حوائط بالعقار الكائن رقم 27 قطعة ب، إلى جانب إيقاف أعمال تحويل وحدات من سكنى لتجارى بالعقار الكائن رقم 259 قطعة د، وتم سحب المعدات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وشدد المحافظ على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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