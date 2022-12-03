مائدة حياة كريمة بقرية الحصص (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن مائدة حياة كريمة بقرية الحصص: جاء ذلك احتفالًا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للقرية لمتابعة معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وشملت زيارة الرئيس، مدرسة الحصص الإبتدائية ومجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى، بحضور ممثلى مؤسسة حياة كريمة وعددٍ من متطوعيها وأهالى القرية.

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