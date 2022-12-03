وزير النقل: لن يتم استيراد حافلات النقل الجماعى وسيتم تصنيعها محليا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أنه خلال الفترة المقبلة لن يتم استيراد حافلات النقل الجماعي من الخارج والاعتماد على مكون التصنيع والتجميع المحلي، وذلك بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشجيع القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة لزيادة الدفع بالتصنيع المحلي لوسائل النقل.

وأشار وزير النقل، خلال توقيع عقد توريد 100 أتوبيس ترددي {BRT}، إلى أهمية التصنيع المحلي لوسائل النقل الجماعي بما يوفر العملة الصعبة، وفرص العمل، موضحا أن التصنيع المحلي (بمكون محلي سيصل إلى 85%) سيمكن الدولة من فتح أسواق تصدير إلى الخارج، خاصة شمال إفريقيا والدول العربية.

وأضاف أن كل دول العالم لا تصنع بالكامل دون الاستعانة بمكون أجنبي، مشيرا إلى أن خطة الدولة تستهدف التصنيع المحلي لأتوبيسات النقل الجماعي بمواصفات صديقة للبيئة، وأوضح أن إنتاج أتوبيسات مصرية الصنع على مستوى عال من الجودة، وتختبرها لجنة فنية مشكلة بقرار جمهوري توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتصنيع أتوبيسات، النصر بالتدريج في المكون المحلي من 50 إلى 100٪.

واستعرض الوزير، تعاون مع الإنتاج الحربي لتوريد 100 أتوبيس كهربائي ترددي يعمل على الطريق الدائري بطول 72 كم الأقواص الشمالي والشرقي والجنوبي، مشيرا إلى الانتهاء من محطات الأتوبيس الترددي خلال العام المقبل، وكذلك المرحلة الأولى.

وأوضح أن شركة النصر بدأت تصنيع الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي، ثم ستبدأ بالكهرباء وصولا إلى الهيدروجين الأخضر، وهو الأحدث في عالم صناعة السيارات الصديقة للبيئة.

ولفت الوزير إلى نجاح التعاون خلال قمة المناخ COP27، بمشاركة كل المعنيين بالمواصفات الفنية في مجال النقل والشراكة مع القطاع الخاص لتوريد أتوبيسات صديقة للبيئة، مشيرا إلى أن منظومة الأتوبيسات التي تم استخدامها في شرم الشيخ تعمل بالكهرباء وانضمت إلى شركة نقل العاصمة تميزها الهوية البصرية وتنضم إلى تاكسي العاصمة بإجمالي 145 سيارة كهربائية مجمعة ومصنعة في مصر.

وأشار إلى أن منظومة النقل الجماعي الذكي صديق البيئة ستستمر في شرم الشيخ والأقصر والغردقة، والإسكندرية والقاهرة وأسوان، وشدد على عزم الدولة المضي قدما في التصنيع والتجميع المحلي بمختلف قطاعات النقل، ومنها عربات السكك الحديدية، والمترو بالتعاون مع الشركات المصرية والقطاع الخاص، مطالبا المصنعين وممثلي القطاع الخاص باستمرار التعاون البناء بوصفه ضمانة لنهضة الدولة.

بدوره، قال وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركات تسعى للتعاون مع المصنعين المحليين في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وكشف عن قرب الإعلان عن اتفاقيات مع القطاع الخاص لتصنيع سيارات نقل جماعي تعمل بالكهرباء، مشيرا إلى التعاون مع وزارة النقل واللجنة الفنية لتلافي أي عيوب وضمان الجودة.