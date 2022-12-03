معلومات الوزراء يستعرض جهود الدولة في دعم وحماية أبنائها من ذوي الهم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز جهود الدولة المصرية في دعم وحماية أبنائها من ذوي الهمم، وذلك فى الإنفوجرافيك الذي نشره المركز بعنوان "مصر تنتصر لذوي الهمم"، تزامنا واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة والموافق الثالث من ديسمبر كل عام، ليأتي موضوع احتفال هذا العام عن "الابتكار والحلول التحويلية للتنمية الشاملة".

وأوضح الإنفوجرافيك أنه تم تأسيس "صندوق عطاء"، أول صندوق استثمار خيري، يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة، وذلك في إطار إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تخصيص 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، وحقوقيا؛ تمت إضافة مادة جديدة للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لمعاقبة المتنمر على ذوي الإعاقة بالحبس والغرامة.

وأشار إلى أنه صحيا؛ وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود الدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية، تم تدشين البرنامج القومي لإنشاء "منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية"، لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بجودة عالية وأسعار موحدة.

ولفت إلى أنه بهدف تطوير مهارات ذوي الهمم في سوق العمل، تم إطلاق "منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة"، للتطوير والوصول إلى فرص وظيفية أفضل، تبعًا للمؤهل، ونوع الإعاقة، ومكان السكن، ولمزيد من التسهيل عليهم، تم إطلاق تطبيق "انطلق"، لمساعدة ذوي الهمم في معرفة وتحديد الأماكن، على هواتف الأندرويد والهواتف بنظام IOS.