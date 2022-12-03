رئيس الوزراء يؤكد عمق العلاقات والروابط التاريخية بين مصر والإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عمق العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وشعبيهما الشقيقين، منوها بمشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات الشقيقة وشعبها بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة.

جاء ذلك في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في الاحتفال الذي أقامته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر العربية بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 للإمارات، وحضره عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى مصر، وكبار الصحفيين والإعلاميين، والفنانين، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

ونقل رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الذي يتم خلاله الاحتفال بذكرى قيام الاتحاد الذي تأسس عام ١٩٧١ تحت قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .

وأكد رئيس الوزراء أن المشاركة في احتفال دولة الإمارات بالعيد الـ 51 هي أبلغ تعبير عن عمق ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والعلاقات العريقة والاستراتيجية بين البلدين على كافة المحاور السياسي والاقتصادية.

وثمن رئيس الوزراء مواقف دولة الإمارات الشقيقة الداعمة لمصر والمساندة لها في كافة المجالات وعلى كافة الاصعدة ،مقدما الشكر باسم كل مصري للإمارات قيادة وشعبا عل ما تقدمه من دعم لمصر يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات ،وتابع قائلا:وهذا ليس بغريب على الأشقاء والذي يترجم علاقات قوية وراسخة بين البلدين والتي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي يتمتع بحب وتقدير كل مصري بمواقفه التاريخية المشهودة ووقفه إلى جانب مصر.

وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بنصيب الأسد في مجالات التعاون بين مصر والإمارات، لافتا إلى أن تلك المشروعات أسهمت في دفع عجلة التنمية بجمهورية مصر العربية وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

وأشار مدبولي إلى أن الأسبوع الماضي شهد توقيع اتفاقيات الطاقة المتجددة التي يتم تنفيذها على أرض مصر بالتعاون مع أحد الشركات الإماراتية للاستثمار تقدر قدرتها 1000 ميجا وات، وتضخ استثمارات أجنبية تقدر ب 945 مليون دولار، وخلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ كوب 27 تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات إماراتية لتنفيذ طاقة مشروع الرياح بقدرة 10000 ميجا وات وضخ استثمارات أجنبية بقيمة 12 ألف مليون دولار ويوفر 17 ألف فرصة عمل مباشر.

كما أكد مدبولي أن التاريخ سوف يسجل بكل فخر للشيخ زايد رحمه الله أنه الرجل الذي غرس التوجه نحو مصر بكل الحب والتقدير وتعهد العلاقات الإماراتية المصرية بالعناية والرعاية ونتج عنها علاقات بالغة التميز.

من جهتها، قالت سفيرة الإمارات لدى القاهرة مريم خليفة الكعبي إن دولة الإمارات ومصر ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة تستند إلى الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية، التي شهدتها وتشهدها المنطقة، مشددة على أهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة ترسخ الأمن العربي والإقليمي والتي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من خلال قناعة راسخة بمكانة مصر ودورها المحوري في المنطقة .

وأضافت الكعبي أن العلاقات الثنائية اليوم بلغت تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس عبدالفتاح السيسي ذروتها، بعد أن شهدت تطورًا كبيرًا ونوعيًا في كافة المجالات، حتى أصبحت النموذج الأبرز للعلاقات العربية العربية القادرة على مواجهة جميع التحديات في مختلف المجالات.

وشددت على أن الإمارات ومصر تمكنتا من بناء علاقات اقتصادية قوية ترتكز على محورين رئيسيين، وهما التعاون التنموي والتعاون التجاري والاستثماري، وتطوير شراكات ناجحة، سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد القطاع الخاص.

ولفتت الكعبي إلي أن مصر تعد شريكا تجاريا استراتيجيا للإمارات في المنطقة، فيما تأتي الإمارات ضمن أهم الشركاء التجاريين لمصر.

وعلى صعيد الاستثمارات تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ عدد الشركات نحو 1485 شركة في مختلف المجالات الاقتصادية الاستراتيجية كالاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع العقاري والبنية التحتية والموانئ، إلى جانب الزراعة والتجارة والصناعية وغيرها.

وتوجهت الكعبي بالتهنئة لجمهورية مصر العربية على النجاح الذي حققته من خلال رئاستها للدورة الـ 27 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ، وخاصة الاتفاق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، وقالت" إن استضافة مصر لـ COP27 واستضافة دولة الإمارات لـ 28 COP المقبلة فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال العمل المناخي والبيئي، ودعم خطط البلدين لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت الكعبي" إنه خلال العام الماضي 2021 احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي لتأسيسها،موضحة أنه منذ ذلك التاريخ بدأت الدولة في العمل من أجل خمسين عامًا جديدة من التطور والازدهار، وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف السامي أقرت الإمارات وثيقة مبادئ الخمسين"، وهي عشرة مبادئ تمثل مرجعاً للدولة خلال الخمسين عاماً القادمة، حيث ترسم المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية لتعزيز أركان الاتحاد.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات أطلقت حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية محفزة على التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، حيث توفر زخما للاستثمار في الاقتصادات الرقمية فضلا عن القطاعات القائمة على الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، ومنها إطلاق برنامج الإمارات الوطني للفضاء وتأسيس قطاع العلوم والتكنولوجيا ونقل المعرفة والتعاون الدولي.

وشددت الكعبي على أن التقدير في شتى بقاع العالم قد ازداد للأجندة المستقبلية لدولة الإمارات وقيمها الراسخة، وذلك نتيجة المبادرات مثل معرض إكسبو 2020 دبي ومتحف اللوفر أبوظبي، والاتفاق الإبراهيمي للسلام، ووثيقة الأخوة الانسانية، علاوة على العديد من المبادرات الأخرى.

وقالت الكعبي إن دولة الإمارات أصبحت حاضنة لقيم التسامح والسلم والأمان والتعددية الثقافية، إذ تضم أكثر من 200 جنسية، ينعمون بالحياة الكريمة والاحترام وبممارسة شعائرهم الدينية، حيث كفلت قوانين دولة الإمارات للجميع العدل والمساواة وجرمت الكراهية والعنصرية.

ونوهت إلى أن المبدأ التاسع من المبادئ العشرة للخمسين عاما القادمة يؤكد التزام دولة الإمارات بالمساعدات الخارجية والتي تنطلق من مبدأ إنساني، والتي لا ترتبط بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة منها، ولا البقعة الجغرافية أو العرق أو اللون أو الطائفة أو الديانة، وعلى مدى مسيرة امتدت خمسين عاما، قدمت دولة الإمارات مساعدات خارجية بقيمة 322 مليار درهم إماراتي؛ لتصل إلى أكثر من 175 دولة ومنطقة جغرافية حول العالم.

وأشارت الكعبي إلى أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة ومتميزة مع كافة الدول؛ ما يعزز ويعكس مبادئها القائمة على الانفتاح والشراكة وبناء الجسور والعمل على ترسيخ السلام والمصالح المشتركة للدول والشعوب، وبما يسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددة على ضرورة تعزيز ثقافة التسامح والانفتاح وتمكين المرأة وإعلاء الحداثة والعقلانية، والتي لا تتعارض مع قيم الإسلام السمحة.

حضر الحفل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزرير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، وحسن شحاتة وزير القوى العاملة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والسفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية.