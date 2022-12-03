مواجهة الشائعات- الحكومة تنفى انتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية فى مصر

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن انتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية فى مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية فى مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها، وأن الوضع الصحى للماشية بكافة محافظات الجمهورية آمن تماماً.

وشددت على توفير التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية بشكل دورى ضد أى أمراض وبائية، مُشيرةً إلى أنه تم إطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع منذ 19 نوفمبر 2022 بجميع محافظات الجمهورية، مُناشدةً جموع المربيين بضرورة الاستجابة لحملات التحصين حفاظًا على الثروة الحيوانية.

وفى سياق متصل، تم تنفيذ 13 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية فى أعمال التحصين، إلى جانب عقد 1910 ندوات إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، كما تم ترقيم وتسجيل 19 ألفاً و577 رأساً، استكمالاً لجهود الوزارة فى حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية.