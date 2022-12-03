تنظيم 3 قوافل طبية مجانية لخدمة أهالى الإسكندرية

وذكر بيان لحى ثانى العامرية، أن القافلة الأولى تنطلق بعد غد الاثنين بمنطقة "كينج مريوط"، والثانية يوم 7 ديسمبر لخدمة مواطنى قرية " فلسطين"، ويوم 8 ديسمبر بقرية "الجزائر"، وتقدم القوافل خدمات فى عدة تخصصات طبية للأهالى وصرف العلاج مجانا للحالات المستحقة، فضلا عن تنظيم ندوات للتوعية بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية الوقاية من الأمراض، ومحو الأمية، وتمكين المرأة ومشاركتها فى دفع عجلة التنمية.
فى سياق آخر، نظم حى الجمرك احتفالية لطلاب مدرستى اللبان الابتدائية وجمال الدين الأفغانى الثانوى من ذوى الهمم، لتنمية المهارات الفكرية والحركية لديهم وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضة والتفاعلية، وتضمن الاحتفال الذى يأتى فى اطار الاهتمام بدعم ذوى الهمم وتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى ودمجهم فى جميع المناسبات والاحتفالات ومشاركتهم أحلامهم وآمالهم، تقديم عرض مسرح عرائس بهدف إدخال البهجة والسرور عليهم والاحتفال معهم.
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