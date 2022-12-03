فتح السوق الفلبينى أمام الصادرات المصرية لأول مرة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" خطوات فتح السوق أمام الصادرات المصرية.

ونجحت جهود الحجر فى إنهاء إجراءات فتح الأسواق الفلبينية أمام صادرات مصر من الموالح لأول مرة وذلك بعد مفاوضات فنية مكثفة بين الجانبين المصرى والفلبينى استمرت لأكثر من 5 سنوات تكللت هذه الجهود الأسبوع الماضى باستضافة الحجر الزراعى المصرى بالتنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وفدا من الحجر الزراعى الفلبينى.

وتم عرض المنظومة الجديدة لتكويد وتتبع للصادرات الزراعية المصرية تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعى المصرى وعقد العديد من الاجتماعات والزيارات الميدانية إلى المزارع والمحطات التصديرية كما تم الاطلاع على آليات التنفيذ الفعلى لهذه المنظومة والإجراءات الرقابية التى يقوم بها الحجر الزراعى على الصادرات المصرية من الموالح.