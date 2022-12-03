هيئة الرعاية الصحية تفوز بالجائزة الذهبية فى قيادة الاستدامة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، فوز الهيئة بالجائزة الذهبية فى قيادة الاستدامة الصحية على مستوى الوطن العربى، لجهودها المتميزة فى تعزيز مفهوم التحول الأخضر للرعاية الصحية، والمقدمة من اتحاد المستشفيات العربية، وذلك مناصفة مع دائرة الصحة بأبو ظبى.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى إطلاق اتحاد المستشفيات العربية مبادرة ذهبية تحت شعار "بطل التحدى العربى للتغيرات المناخية"، بهدف تسليط الضوء على الجهود المتميزة التى قامت بها المؤسسات وهيئات الصحة فى العالم العربى للتحول الأخضر للرعاية الصحية، والمُضِّى قُدمًا نحو دعم خطط التعافى الأخضر ومواجهة آثار التغيرات المناخية، لافتة إلى حصول الهيئة على أعلى مستوى متميز فى الفئات التى شملتها المبادرة.

وأشاد اتحاد المستشفيات العربية، بالنهج المتميز الذى تخطته الهيئة العامة للرعاية الصحية فى هذا المجال، بقيادة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفى إطار تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، والذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من "6 - 18" نوفمبر الماضى، مؤكدة أن الهيئة قدمت نموذجًا رائدًا على مستوى المنطقة، بفضل تفانى قياداتها وفريق عملها وجهودهم المتواصلة، لضمان تقديم خدمات رعاية صحية ذات مستويات جودة متميزة وأكثر أمانًا واستدامة.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن تميز الهيئة فى تعزيز مفهوم التحول الأخضر للرعاية الصحية، وحصولها على الجوائز العالمية المرموقة فى ظل ما يتجه إليه العالم الآن نحو مواجهة آثار التغيرات المناخية والحد من تبعاتها، هو ثمار لتوجيهات القيادة السياسية، وجهود هيئة الرعاية الصحية وطاقم عملها، مؤكدًا أن هيئة الرعاية الصحية وضعت صحة ورفاه جميع أفراد المجتمع على قائمة أولوياتها.

وتابع الدكتور أحمد السبكى، أن تكريم هيئة الرعاية الصحية من اتحاد المستشفيات العربية يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الإنجازات التى حققتها الهيئة منذ بداية عملها على المستوى العربى والدولى، مشيرًا إلى أن هذا التكريم دافعًا لمواصلة الجهود لإرساء مكانة الهيئة كنموذج رائد واستثنائى فى الرعاية الصحية يحتذى به عربيًا وعالميًا، ومواجهة والحد من آثار التغيرات المناخية.

تجدر الإشارة، إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، حصلت على الجائزة الماسية مناصفة مع مستشفى كليفلاند كلينيك أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى قائمة المستشفيات الخضراء بالمبادرة الذهبية لاتحاد المستشفيات العربية "بطل التحدى العربى للتغيرات المناخية".