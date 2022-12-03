ضوابط وإجراءات امتحانات الثانوية العامة 2023 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الضوابط أن الامتحانات تعقد ورقيا دون استخدام أى وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات من جانب الطلاب أو الملاحظين. كما تعقد الامتحانات وفق نظام البابل شيت حيث يتسلم الطلاب كراسة أسئلة + كراسة البابل شيت + ورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية + كتيب المفاهيم. وتعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك، حيث يتاح للطلاب استخدام كتيب المفاهيم ويتضمن المفاهيم والمصطلحات والقوانين حسب طبيعة كل مادة.

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