سفير بيلاروسيا بالقاهرة: مستعدون لدعم التعاون مع مصر بالزراعة والأمن الغذائى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 10:29 صباحاً - أكد سفير بيلاروس بالقاهرة سيرجي تيرتنتييف، أن بلاده تعد شريكا تقليديا موثوقا به لمصر وعلى استعداد لدعم التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي، موضحا أن بيلاروسيا تعتبر بلدا رائدا في مجال الآلات الزراعية، مثل الجرارات وماكينات الحصاد ومخازن الحبوب ومعدات الحرث والبذور وآلات الحلب؛ ونحن على استعداد لتعزيز التعاون في هذا المجال لزيادة مستوى الميكنة وكفاءة الإنتاج الزراعي في مصر .

وقال تيرتنتييف - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إن التعاون الثنائي يشمل الإنتاج المشترك للجرارات، ونحن مستعدون لتزويد مصر بمرافق تخزين حبوب ومجففات عالية الكفاءة، لزيادة كمية إنتاج القمح المحلي والذرة والمحاصيل الأخرى، معربا عن أمله أن يتم قريبا تصنيع هذه الجرارات تحت شعار "صنع في مصر".

وأوضح أنه تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة مصرية - بيلاروسية حول التعاون في مجال الزراعة التي ناقشت في أول اجتماع لها في يوليو 2020 قضايا التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي في مجال الإمدادات الغذائية وتكثيف العمل للحصول على الإمدادات المصرية والشهادات البيطرية والصحة النباتية من منتجي الأغذية في بيلاروس .

وأشار إلى أن بيلاروسيا تستورد من مصر كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات، ومستعدة لزيادة استيرادها من هذه المنتجات والبدء في استيراد الأسماك والمأكولات البحرية من مصر على أن يتم تصنيعها وتعليبها في البلاد، معربا عن ثقته أن المفاوضات الناجحة بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر ستزيد بشكل كبير من تجارة المواد الغذائية وتحسين الأمن الغذائي في كلا البلدين .

وأفاد تيرتنتييف، بأن وفدا مكونا من 30 من رجال الأعمال يمثلون 14 شركة رائدة في مجال الصناعات الغذائية سيشاركون معرض فوود إفريقيا 2022 خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر في جناح تحت شعار "بيلاروس..طعم الطبيعة"، مشيرا إلى أن من أبرز الشركات البيلاروسية المشاركة في المعرض شركة سلونيم ومصنع مدينة فولكوفيسك لإنتاج اللحوم ومصنع سلوتسك ومصنع ليدا لمنتجات الألبان ومصنع سمورجون لإنتاج المخبوزات.

وأضاف أن هناك شركات أخرى تعمل في إنتاج الدقيق والمخابز ومنتجات المكرونة والحبوب والخلطات الجاهزة وأعلاف الحيوانات وزيت بذور اللفت ستشارك في المعرض.. معربا عن ثقته بأن التواصل بين رجال الأعمال المصريين والبيلاروس سيسمح بتطوير التعاون في مجال الغذاء .

وذكر سفير بيلاروسيا بالقاهرة أن بلاده احتلت المرتبة 36 من بين 113 دولة في العالم عام 2021 وفقا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي وتحقق مستوى عاليا من الاكتفاء الذاتي، وقد بلغت الصادرات البيلاروسية 7 مليارات دولار عام 2021؛ وتمتلك إمكانات بحثية علمية كبيرة في زرعة أكثر من 40 نوعا من البطاطس الهجينة بإنتاجية تتراوح بين 50 - 80 طنًا للهكتار الواحد وتطوير زراعة 5 أنواع من بنجر السكر بإنتاجية ما بين 73 إلى 78 طنا للهكتار ومحتوى السكر بنسبة 18%، مؤكدا أننا على استعداد لتقاسم التقنيات مع مصر والخبرات البيلاروسية في هذا المجال .