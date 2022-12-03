فى يومهم العالمى.. مصر تنتصر لذوى الهمم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، جديدا بعنوان "مصر تنتصر لذوى الهمم"، تزامنًا واليوم الدولى للأشخاص ذوى الإعاقة والموافق الثالث من ديسمبر كل عام، ليأتى موضوع احتفال هذا العام عن "الابتكار والحلول التحويلية للتنمية الشاملة".





واستعرض الإنفوجراف مجموعة من أبرز جهود الدولة المصرية فى دعم وحماية أبنائها من ذوى الهمم، حيث تم تأسيس "صندوق عطاء"، أول صندوق استثمار خيرى، يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوى الإعاقة، وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى تخصيص 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة. وحقوقيا تمت إضافة مادة جديدة للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لمعاقبة المتنمر على ذوى الإعاقة بالحبس والغرامة. وصحيا، وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكامل جهود الدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية، تم تدشين البرنامج القومى لإنشاء "منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية"، لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بجودة عالية وأسعار موحدة. وبهدف تطوير مهارات ذوى الهمم فى سوق العمل، تم إطلاق "منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة"، للتطوير والوصول إلى فرص وظيفية أفضل، تبعًا للمؤهل، ونوع الإعاقة، ومكان السكن.

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