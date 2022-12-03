القُوى العاملة تُصدر تقريرًا بشأن وحدات ومراكز التدريب المهني المتنقلة والثابتة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - بالصور.. 75 مركز تدريب منتشر في المحافظات نَفّذ 65 % من خطة 2022-2023 ..و11 "وحدة متنقلة" تستعد للإنطلاق بداية العام المقبل .

..عناوين:

(..* تأهيل الشباب لسوق العمل حق اجتماعي واقتصادي من حقوق الإنسان يوليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا ودعمًا غير مسبوق

* الوزير حسن شحاتة يعلن عن تنسيق مع"التربية والتعليم" لتنفيذ خطة تمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية لدعم ثقافة "العمل الحر"

* في "الخطة الجديدة":تدريب 9448 شاب وفتاة على 49 مهنة من خلال 479 دورة تدريبية

* في 3 سنوات: 500 دورة تدريبية على 3 مهن في "وحدات متنقلة" لـ 5000 شاب من 80 قرية مستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

* 10 وحدات ثابتة للتدريب على مهن يحتاج إليها سوق العمل في المحافظات ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"

* ننشر عناوين مراكز التدريب في المحافظات..والآليات والقوانين والقرارات التي تُنظِّم عملها

* الإدارة المركزية للتدريب المهني وتنمية القوى البشرية تدير "الخطة"..وصندوق تمويل التدريب والتأهيل يُمَوِّل الإنشاء والتطوير والتحديث لتلبية احتياجات سوق العمل.

* تركيب وصيانة كاميرات المراقبة والأجهزة المنزلية والحاسب الآلي والتبريد والتكييف وسباكة وتفصيل وخياطة وخراطة وميكانيكا ونقش وزخرفة وذكاء اصطناعي وحرف تراثية واستخلاص زيوت عطرية..ابرز المهن ..)

تستعد وزارة القوى العاملة بقيادة وزيرها حسن شحاتة،مع بداية العام المقبل "2023"،لنشر 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة في المحافظات،من بين 30 "وحدة" سيتم البدء في تطويرها،وتجهيزها،تمهيداً للإنطلاق بشكل كامل مع نهاية العام القادم أيضا،وذلك لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع ،على مهن يحتاجها سوق العمل،ابرزها:تركيب وصيانة كاميرات المراقبة واجهزة الانذار،وصيانة الأجهزة المنزلية،وصيانة الشاشات واجهزة الحاسب الآلي،وصيانة اجهزة التبريد والتكييف،والذكاء الاصطناعي،والحرف التراثية،واستخلاص الزيوت العطرية..وهذه "الوحدات" الـ11 الجديدة يجرى خلال هذه الإيام تجهيزها داخل مقر "الوزارة" بـ"شارع يوسف عباس-مدينة مصر"،للانطلاق،لتنضم الى "صديقاتها" من وحدات ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة،والمنتشرة بالفعل على مستوى الجمهورية،وعددها 75 مركزاً،منها 38 مركز ثابت،و10 وحدات تدريبية ثابتة،و27 وحدة تدريب متنقلة،تستهدف في "الخطة الحالية" تنفيذ 479 دورة تدريبية على 49 مهنة،لتدريب 9448 شاب و فتاة،وتتراوح مدة التدريب من 60 الى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة،وذلك تنفيذاً لخطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023،والتي إعتمدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة،والذي أكد ايضا خلال لقائه منذ ايام قليلة مع قيادات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ،على تنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تنفيذ برنامج جديد لتمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية بما يؤهلها للقيام بدورها في "التعليم الفني" ودعم ثقافة العمل الحر والخاص،مع إمكانية إستفادة وزارة القوى العاملة من هذه "المدارس" خلال فصل الصيف حيث "العطلة الدراسية" ،في تدريب مهني داخل القرى والمراكز والمدن بالمحافظات الاكثر احتياجا للعمل،بجانب مراكز "الوزارة" الثابتة والمتنقلة المشار إليها بداية التقرير.

المركز الإعلامي لوزارة القوى العاملة أعد تقريراً مُفصلاً ،أصدره اليوم السبت بشأن "التوعية" بهذه الوحدات التي تقوم بدور وطني وإجتماعي ،وإقتصادي كبير في تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ،وتدور في فلك مبادرة"حياة كريمة"،التي يجري تنفيذها في القرى والنجوع داخل المحافظات الأكثر إحتياجاً الى التدريب المهني،وإعداد الشباب لسوق العمل كحق أساسي من حقوق الإنسان التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي إهتماماً كبيراً ،ودعماً غير مسبوق ،في تجربة مصرية رائدة ، في توفير الحماية الإجتماعية للفئات التي تتأثر بشكل مباشر بالتحديات التي يعاني منها العالم أجمع ..ويرى التقرير الإعلامي أن التدريب المهني ،هو نوع من أنواع "الحماية الإجتماعية" و"الحياة الكريمة" في "جمهورية جديدة" ارسى قواعدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،وتقودها حكومة د. مصطفى مدبولي بنجاح على "قدم وساق "..ويؤكد التقرير الإعلامي ايضا على أنه من حق الرأي العام أن يعلم الدور الذي تقوم به وزارة القوى العاملة في هذا الملف الإجتماعي والإقتصادي ،فكان لابد من رصد كافة المعلومات والوقائع واللوائح والنظم التي تحكم عملية التدريب المهني ،مع الاعلان عن كافة الأرقام والمعلومات كدليل إسترشادي لكل شاب يرغب في تطوير نفسه،وتجهيزها لسوق عمل داخلي وخارجي، لا يعترف الا بالمُدربين والمؤهلين..الى التفاصيل ..

*مسئولية التدريب:

ويرى التقرير في بدايته أن الرأي العام من حقه أن يعلم أن وزارة القوى العاملة من ابرز مهامها ،رسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية،ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة،والتي تعمل على تصويب هيكل "القوى العاملة" بما يتفق ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وإعداد مشروعات خطط تمويل التدريب المهني ومصادرالإنفاق بالاشتراك مع الجهات المعنية،والعمل على تحسين الخدمات التي تقدمها أجهزة الوزارة الميدانية في مجال التدريب والتوجيه المهني وقياس مستوى المهارة ويباشر هذا الاختصاص:الإدارة المركزية للتدريب المهني وتنمية القوى البشرية ويتبعها الادارات التالية :-الإدارة العامة لتخطيط التدريب المهني.-الإدارة العامة لمتابعة التدريب.-الإدارة العامة لشئون مراكز التدريب المهني..ولكل إدارة من تلك الادارات العامة العديد من الاختصاصات التى يوضحها التقرير فيما يلى :1-الإدارة العامة لتخطيط التدريب المهني :وتختص بدراسة خطط التدريب المهني وإعداد مشروعات خطط تمويل التدريب المهني ومصادر الإنفاق وتقديم المقترحات الخاصة بالسياسة القومية للتدريب والتوجيه المهني للمجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية وتقوم بالأعمال الآتية :-دراسة تقارير وتوصيات المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية والاتصال بكافة الأجهزة المعنية بالتدريب فيما يمكن تقديمه من إمكانيات تدريبية في تنفيذ خطة التدريب .- حصر الإمكانيات التدريبية والتعليمية من حيث التخصص والمستوى وأماكن تواجدها ومدة التدريب ومعداته وطاقة التدريب والتعليم كما ونوعا ومتابعة ما يطرأ عليها من تغيرات بالزيادة والنقص وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية على المستوى القومي .- تقدير وتحديد احتياجات التدريب المهني كما ونوعا على المستوى القومي وطبقا لحاجة سوق العمل الداخلي ومطالب التنمية وذلك بالتعاون مع الإدارات المعنية بالوزارة .- إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بسياسات وخطط ومشروعات التدريب المهني على المدى البعيد والقصير من متطلبات خطط التنمية وحاجة الأسواق الخارجية .- دراسة مشروعات خطط التدريب المهني الواردة من مديريات القوى العاملة والهجرة والجهات المعنية بالتدريب بالدولة والتنسيق فيما بينهم وتحديد التكلفة التقديرية لتضمينها موازنات الجهات المعنية .- إعداد الإطار العام للخطة الاستثمارية للتدريب المهني والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذها بالتعاون مع الإدارات المعنية .- المشاركة في وضع المواصفات القياسية لمراكز التدريب المهني على المستوى القومي مع الإدارات المعنية .- دراسة ومراجعة واستيفاء دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء مراكز تدريب مهني جديدة أو تطوير مراكز تدريب مهني قائمة .- منح الترخيص للمراكز التدريبية الجديدة أو القائمة أو إلغائها وفقا لشروط وقواعد وإجراءات منح التراخيص وقيدها في السجل المعد لذلك.- دراسة توظيف أموال صندوق التدريب والتأهيل لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب المهني .

2- الإدارة العامة لمتابعة التدريب :وتختص بمتابعة تنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني وكذلك متابعة المتدربين على المستوى القومي واقتراح الوسائل اللازمة لرفع كفاءة وفاعلية التدريب المهني بالإضافة إلى متابعة إجراءات الترخيص بمزاولة عمليات التدريب ومزاولة الحرفة وقياس مستوى المهارة وتقوم بالأعمال الآتية :- متابعة تنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني ميدانيا وإعداد التقارير الخاصة بنتائج المتابعة وتقديم المقترحات اللازمة للعرض على المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية .- متابعة برامج التدريب المهني على المستوى القومي ودراسة نتائج المتابعة لتحديد عوامل الضعف والنقص فيها وتقديم المقترحات الفنية اللازمة للتطوير .- متابعة المتدربين أثناء التدريب للوقوف على مدى فاعلية العملية التدريبية وكذلك متابعتهم بعد الانتهاء من التدريب عن طريق العينة من خلال زيارات لأماكن عملهم وإعداد التقارير الخاصة بأوجه القصور والنقص وتقديم المقترحات اللازمة .- متابعة تنفيذ القواعد والإجراءات لمنح التراخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني بالجهات التي يتم الترخيص لها قبل وأثناء التنفيذ.- متابعة وتقييم المناهج التدريبية مناهج التدريبية ت المرخص لها بالتدريب المهني.- متابعة وتقييم المدربين الذين حصلوا على ترخيص مزاولة المهنة وإعداد التقارير الخاصة بهم .- متابعة تنفيذ القواعد والإجراءات المنظمة لمنح تراخيص مزاولة الحرفة.- متابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة.- متابعة تنفيذ القواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني ومتابعة تدريب الصبية المتدرجين.- تنظيم الندوات لمناقشة مشاكل تنفيذ العمليات التدريبية .

3 - الإدارة العامة لشئون مراكز التدريب المهني :وتختص بالإشراف على تنفيذ خطة الوزارة في مجال التدريب المهني والعمل على تحسين الخدمات التي تقدمها أجهزة الوزارة الميدانية في مجال التدريب والتوجيه المهني وقياس مستوى المهارة ووضع التعليمات والضوابط المالية والإدارية لها وتقوم بالأعمال الآتية :- إبداء الرأي في إنشاء مراكز جديدة للتدريب المهني لمديريات القوى العاملة طبقا لاحتياجات سوق العمل والمشاركة في إعداد التصميمات طبقا للمواصفات الدولية والظروف المحلية .- وضع برامج التدريب المهني اللازمة بالتنسيق مع اللجان المختصة والإدارات المعنية . - إعداد الكوادر التدريبية اللازمة لمراكز التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المختصة بالداخل والخارج .- وضع شروط منح الترخيص للمدربين وإخطار مديريات القوى العاملة المختصة بها لمنح المدربين الترخيص بمزاولة عملية التدريب . - وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالتوجيه والتدريب المهني.- وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة على أن تتولى مديريات القوى العاملة منح ترخيص مزاولة الحرفة بعد إجراء الاختبارات اللازمة طبقا للمعايير التي تصدرها الإدارة في هذا الشأن .- دراسة احتياجات مديريات القوى العاملة من المهن التي يتزايد الطلب عليها وإعداد المعايير الخاصة بها .- إعداد الكتيبات الفنية الخاصة بقياس مستوى المهارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .- متابعة التطور التكنولوجي في نظم وأساليب وأدوات العمل ودراسة انعكاساته على التدريب وما يتطلبه من اقتراح برامج تدريبية تكميلية أو تطوير في البرامج والأجهزة بالتعاون مع الإدارات المعنية .- تحليل المهن التي يجري التدريب عليها وعلى النحو الذي يحدد ترتيب العمليات وتوصيف كل منها والأدوات المستخدمة بهدف تطوير برامج التدريب المهني .- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتدريب المهني وقياس مستوى المهارة .

*الخطة التدريبية :

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، بعد توليه الحقيبة الوزارية في اغسطس 2022، قد اعتمد خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، والتي يتم تنفيذها في عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت،و 10 وحدات تدريبية ثابتة ،وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة ، بإجمالى 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة،تستهدف تدريب 9448 شاب و فتاة ، وتتراوح مدة التدريب من 60 الى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة ..ويؤكد التقرير الاعلامي انه يمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات القوى العاملة و مقرات مراكز التدريب المهنى ( الموضحة بموقع الوزارة )، للتسجيل بالدورات التدريبية ،وانه سوف يتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات ..وتشترط واشترطت "الوزارة" فى "الخطة" ، للحصول على دورات التدريب التحويلى ان يكون السن من 18 الى 45 سنة مع اجادة القراءة والكتابة كحد ادنى ، مع اجراء اختبار توجيه مهنى لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية و العقلية، ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات،ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم،ويحصل المتدرب بعد اجتياز الاختبارات العملية و النظرية في نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية القوى العاملة..ويشار هنا الى ان جهود مراكز التدريب المهنى التابعة لمديريات القوى العاملة بمحافظات الجمهورية اسفرت خلال العام الجارى"2022" عن تنفيذ ٣١١ دورة من اجمالى مستهدف 479 دورة،بنسبة تنفيذ 65 % ، من خطة التدريب المعتمدة ..ويشار هنا إلى أن "الوزارة" قامت خلال العام المالى المنقضى 2021 – 2022 بالانتهاء من تنفيذ 186 دورة تدريبية و تخريج عدد 2790 متدرب بمراكز التدريب الثابتة ، بالإضافة الى 4989 متدرب،كما قامت بتشغيل 26 وحدة تدريب متنقلة في القرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة، وتدريب 1430 متدرب.

*وحدات التدريب.

وأوضح التقرير ان هناك 10 وحدات ثابتة تقدم التدريب المهنى على مهنة التفصيل والحياكة في 5 محافظات ، وهى الشرقية، الغربية ، والمنوفية ، واسوان ، وقنا، كما تقدم الوحدة الثابتة بأسوان التدريب على مهنة الطاقة الشمسية ، اما وحدات التدريب المتنقلة ، فقد تم إطلاق 27 وحدة تدريب متنقلة،في محافظات الجمهورية ما عدا محافظات القاهرة ، والسويس ، وشمال سيناء ، والاسماعيلية ، تقدم التدريب المهنى للشباب من الجنسين على 3 مهن يتطلبها سوق العمل بالمحافظات بنظام الساعات التدريبية المعتمدة ، وهى : مهنة التفصيل والحياكة ، وكهرباء التوصيلات ، والسباكة الصحية ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك ، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تم إطلاقها في المحافظات ..وتم تحديد 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل لمدة شهر ، و 60 ساعة تدريبية على مهنتى السباكة الصحية وكهرباء المنازل لمدة 15 يوما،وتعمل الوحدات المتنقلة جميع ايام الاسبوع ماعدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية،من خلال فترة صباحية على مهنة التفصيل و الخياطة من الساعة 9 ص الى الساعة 2 ظهراً ، وفترة مسائية مهنة الكهرباء توصيلات او مهنة السباكة الصحية من 3 ظهراً الى 8 مساءً،كما تنتقل الوحدات المتنقلة بين قرى حياة كريمة ، ومدة استمرار الوحدة فى كل قرية مستهدفة 3 شهور قبل النقل لقرية اخرى ، ويتم خلال تلك الفترة تنفيذ عدد 3 دورات فى كل مهنة تفصيل وسباكة صحية و كهرباء توصيلات فى كل قرية و تدريب عدد 90 متدرب..أما مخرجات الوحدات المتنقلة منذ الاطلاق الاول فى أكتوبر 2019 ،حتى 1-10-2022 ،تم تنفيذ عدد 500 دورة تدريبية على 3 مهن تفصيل وسباكة صحية و كهرباء توصيلات ،و تخريج عدد 5000 شاب حيث تم تقديم الخدمة التدريبية فى عدد 80 قرية مستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة..وعن الخطوات المستقبلية للتدريب بالوحدات المتنقلة،تعكف الوزارة حالياً على تطوير وتجهيز عدد 30 وحدة تدريب متنقلة جديدة على مهن اخرى اكثر طلباً فى سوق العمل مثل:تركيب و صيانة كاميرات المراقبة واجهزة الانذار، وصيانة الأجهزة المنزلية،وصيانة الشاشات واجهزة الحاسب الآلي،وصيانة اجهزة التبريد والتكييف،والحرف التراثية ،واستخلاص الزيوت العطرية،وسيتم إطلاق 11 وحدة منهم مع بداية العام المقبل ،والباقي مع نهايته .

*عناوين المراكز:

ورصد التقرير الإعلامي الصادر اليوم أسماء وعناوين الورش ومراكز التدريب المهنى بالمحافظات فيما يلى :

1- محافظة القاهرة : مركز التدريب المهنى "شهداء الكتيبة 103 صاعقة" ، وعنوانه : 9 شارع مهمشة - الشرابية - القاهرة، ويتضمن التدريب على المهن الاتية : صيانة أجهزة منزلية ، ولحام الأكسجين - الارجون - الكهرباء ، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، وإلكترونيات عامة ، وميكانيكا سيارات ، ومهارات الحاسب الآلي و تكنولوجيا المعلومات، ومهارات لغة إنجليزية ، وتفصيل وخياطة، وإلكترونيات صيانة الموبايل ،وإلكترونيات صيانة دش ، وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية .

2 - الإسكندرية:ويتضمن مراكز التدريب المهنى "شرق" وعنوانه 45 شارع بولكلى - المصحة بجوار مستشفى رعاية الطفل ، ومركز الحضرة وعنوانه : ش المحطة- الحضرة البحرية - خلف مستشفى المواساة ، و مركز الهانوفيل وعنوانه :طريق إسكندرية مطروح أمام ميدان الهانوفيل ، ومركز "محرم بك"وعنوانه:100 شارع محسن باشا ـ محرم بك ،وتتضمن مراكز التدريب المذكورة العديد من ورش التدريب على المهن الاتية : تشغيل ماكينات ، وصيانة و لف مواتير الكهرباء تركيبات، وسباكة صحية، ومهارات لغة إنجليزية ،وصيانة أجهزة منزلية ،وكهرباء تركيبات ، والتفصيل والخياطة ، وخراطة المعادن ، وصيانة الشاشات، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء تركيبات ، وتشكيل ألوميتال،وميكانيكا السيارات،ونقش وزخرفة،وحاسب آلي،وإلكترونيات صيانة دش .

3 – بورسعيد:وعنوان التدريب بمبنى مديرية القوى عاملة ببورسعيد ، بنك الإسكان خلف حضانة الفيروز وبجوار مدرسه حافظ إبراهيم الإعدادية بنين، ويتضمن مركز التدريب الورش التدريبية على مهن : التفصيل والخياطة ، وإلكترونيات صيانة الموبايل والدش ، وصيانة الحاسب الآلي .

4 - دمياط :ويوجد بها مركز تدريب مهنى "دمياط الجديدة" وعنوانه : دمياط الجديدة - بجوار محطة بنزين التعاون للبترول، ويتضمن التدريب على المهن الآتية : صيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، وميكانيكا سيارات ، وإلكترونيات عامة ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء ، والأوناش و آلات الرفع ، والتفصيل والخياطة.

5- الدقهلية : ويوجد بها مركز تدريب السنبلاوين وعنوانه : مدينة السنبلاوين - شارع عزبة صقر ـ أمام ورش مجلس المدينة ، ومركز التدريب المهنى بالمنزلة وعنوانه: المنزلة الجديدة - حي عرفات - بجوار التأمين الصحي ، ومركز تدريب أجــا،وعنوانه: أجا- شارع فهمي ـ البيلوق ـ بجوار مكتب البريد ، ومركز تدريب ميت غمر : وعنوانه ميت غمر - شارع الحرية ـ بجوار المرور ، وتقدم مراكز التدريب المهنى المهن الاتية : تشغيل الماكينات ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء ،وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، وكهرباء التركيبات ، والحاسب الآلي ، والتفصيل والحياكة ،ومهارات لغة إنجليزية ، وصيانة الحاسب الآلـي ، وميكانيكا السيارات ، ونجارة عامة ، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، وصيانة الشاشات ، ونجارة الأثاث

6- الشرقية:وتشمل مركز تدريب مهنى الصيادين: وعنوانه : 3 شارع الكمال ـ الزقازيق، ومركز النحــال وعنوانه : بجوار سنترال شرق الزقازيق – خلف الصالة المغطاة- قسم النحال ، وتتضمن تلك المراكز برامج تدريبية حديثة على المهن الاتية : تشكيل الألوميتال ، ونجارة الأثاث ، والتفصيل والخياطة ، والحاسب الآلي ،ومهارات لغة إنجليزية ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء تركيبات ، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، وكهرباء تركيبات ، وميكانيكا سيارات،وإلكترونيات عامة ، وإلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش ، وصيانة أجهزة منزلية .

7 - القليوبية :وتشمل مركز التدريب المهنى بالخانكة وعنوانه : مدينة الخانكة - خلف مركز الشرطة القديم - بجوار مطافي الخانكة ، وتتضمن الورش التدريبية بداخل المركز التدريب على المهن الاتية : صيانة أجهزة منزلية ، تشكيل ألوميتال ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء ، وتركيبات وأثاث معدني، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، وكهرباء التركيبات ،ونجارة عامة أثاث ،وإلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش ، والتفصيل والخياطة ، والحاسب الآلي، ومهارات لغة إنجليزية .

8- كفر الشيخ :وتتضمن مركز التدريب المهنى "فـــوه" وعنوانه : طريق فوة دسوق - أمام مستشفى التأمين الصحي ، ويتضمن التدريب على المهن الاتية : ميكانيكا سيارات وجرارات وآلات زراعية،ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء ، وكهرباء تركيبات، والتكييف والتبريد ، وصيانة الأجهزة المنزلية ، وإلكترونيات عامة ، ومعمل مهارات لغة إنجليزية ، والتفصيل والخياطة، والحاسب الآلي، ومهارات لغة إنجليزية .

9 - الغربية:وتشمل مركز التدريب المهنى "محلة مرحوم" وعنوانه : محلة مرحوم خلف شركة الغازات البترولية، ويقدم التدريب المهنى على المهن الاتية : نجارة عامة أثاث ،وإلكترونيات صيانة الدش ، وإلكترونيات صيانة الموبايل ، وصيانة الحاسب الآلي،والتفصيل والخياطة ، والحاسب الآلي ، ومهارات اللغة الإنجليزية .

10 – المنوفية : وبها مركز تدريب مهنى أشمون وعنوانه : 26 شارع الروضة متفرع من شارع سعد زغلول بجوار مدرسة أشمون الثانوية بنات ، ويقدم التدريب المهنى على : صيانة أجهزة منزلية ، وصيانة حاسب آلي ، وتحكم بضغط الهواء والزيت ، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، وكهرباء التركيبات ، وصيانة و لف مواتير الكهرباء ،وأجهزة قياس وتحكم ، ومعمل مهارات لغة إنجليزية ، والتفصيل والخياطة ،وإلكترونيات صيانة الدش ، وإلكترونيات عامة ، وصناعة جلود،وإلكترونيات صيانة الموبايل .

11- الإسماعيلية : وبها مركز تدريب مهنى المستقبل ، وعنوانه : مدينة المستقبل عمارات مبارك بجوار المعهد الديني في الإسماعيلية، ويتضمن الورش الآتية : التفصيل والخياطة ، وإلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش ، ونجارة عامة ، وميكانيكا سيارات ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء تركيبات ، وصيانة أجهزة منزلية ، والحاسب الآلي ، والسباكة الصحية ، وحداد مسلح ، ونجار مسلح ، وصيانة اجهزة تبريد و تكييف منزلية ، والمساحة ، ومبلط سيراميك، وبناء بالطوب ، ودهانات ، ومحارة .

12 – الجيزة : وتتضمن مركز تدريب منشأة البكارى، وعنوانه : شارع الجسر ـ منشأة البكارى - عطاطي، الهرم، ومركز تدريب بولاق الدكرور ،و عنوانه : شارع ال عامر متفرع من شارع همفرس ، ويقدم برامج التدريب على المهن الاتية : نقش وزخرفة ، وكهرباء التركيبات ، وتشكيل ألوميتال ، وأثاث معدني ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء ،وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، وإلكترونيات عامة ، والتفصيل والخياطة ، والحاسب الآلي ، ومهارات اللغة إنجليزية ،وخراطةCNC ، وتشغيل الماكينات ،وميكانيكا سيارات ، ونجارة عامة ، وصيانة ولف مواتير الكهرباء ،والسباكة الصحية ، وحداد مسلح ، واللدائن ( البلاستك) ،وإلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش .

13 - بنى سويف : وتشمل مركز تدريب شرق النيل ، وعنوانه: خلف كلية التعليم الصناعي - مدينة بني سويف الجديدة ، ويتضمن المهن الاتية : خراطة عادية ، وخراطة رقمية ، وميكانيكا السيارات والجرارات ، وإلكترونيات عامة ، وتشغيل ماكينات تشكيل معادن ، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، ونقش وزخرفة ، وصيانة أجهزة منزلية ، والتفصيل والخياطة ، ونجارة عامة مسلح ، وحداد مسلح ، وإلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش ، والحاسب الآلي ، ومهارات اللغة الإنجليزية .

14 – المينا : وتتضمن مركز تدريب مهنى المنيا وعنوانه : المنطقة الصناعية -المحطة ، ويقدم التدريب على : صيانة أجهزة منزلية ، إلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش ، وصيانة حاسب آلي ، والتفصيل والخياطة ، ونجارة عامة أثاث ، وكهرباء التركيبات ،وسباكة صحية ، وحداد مسلح ، ونجار مسلح ،وصيانة اجهزة تبريد و تكييف منزلية ، والمساحة ، ومبلط سيراميك ، وبناء بالطوب ، ودهانات ، والمحارة ، والحاسب الآلي ، ومهارات اللغة الإنجليزية .

15 – أسيوط : وتشمل مركز تدريب أسيوط وعنوانه : بني غالب، قسم الواحات الخارجة ، ويقدم التدريب على : نجارة عامة، والتفصيل والخياطة ، وصيانة حاسب آلي ، وإلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش ، وصيانة أجهزة منزلية ، والحاسب الآلي ، ومهارات لغة إنجليزية .

16 – سوهاج : وتشمل مركز تدريب مهنى سوهاج وعنوانه : شارع ترعة باجا بجوار مدرسة النور للمكفوفين بحرى فرن الفرسان ، ومركز تدريب "طهطا" شارع السوق البراني ، ومركز تدريب الكوثر،وعنوانه : حي الكوثر بجوار قسم شرطة الكوثر ، وتتضمن مراكز التدريب المهنى برامج تدريبية على مهن:ميكانيكا سيارات ، خراطة معادن ، وطباعة ، ونجارة عامة ، وأثاث معدني ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء ، وسباكة صحية ، وكهرباء تركيبات ، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، وتفصيل وخياطة ، ومشغولات يدوية ، وإلكترونيات صيانة المحمول ، وإلكترونيات صيانة الدش ، وصيانة أجهزة منزلية ، وإلكترونيات عامة ، والحاسب الآلي ، ومهارات لغة إنجليزية .

17 – أسوان : وتشمل مركز تدريب المحمودية وعنوانه : منطقة المحمودية -عمارات المهندسين ويتضمن التدريب على :كهرباء تركيبات،خياطة وتفصيل ، إلكترونيات صيانة الموبايل ، الحاسب الآلي ، سباكة صحية ، حداد مسلح ، نجار مسلح ، صيانة اجهزة تبريد و تكييف منزلية ، المساحة ، مبلط سيراميك ، بناء بالطوب ، دهانات ، محارة ، مهارات لغة إنجليزية .

18 – مطروح : وتشمل مركز تدريب مطروح ، وعنوانه : حي الشروق الكيلو 71،ويشمل المهن الاتية : ميكانيكا سيارات ، وكهرباء سيارات ، وكهرباء تركيبات ، وسباكة صحية ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء تركيبات معادن ، والتفصيل والخياطة .

19 - الوادي الجديد : وتتضمن مركز تدريب الخارجة، وعنوانه الوادي الجديد - طريق الداخلة الخارجة - المنطقة الحرفية ، ويقوم بالتدريب على:ميكانيكا سيارات ، وتشغيل ماكينات تشكيل المعادن ، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء ، ونجارة عامة ، وكهرباء تركيبات ،ونجارة مسلح ، وحداد مسلح ، وتفصيل وخياطة ،وإلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش ، والسباكة الصحية ، والحاسب الآلي ، ومهارات اللغة الإنجليزية .

20- شمال سيناء: وتشمل مركز تدريب الشهيد عبد الناصر سلامة (العريش سابقا) وعنوانه : امام قسم ثان العريش ، ومركز الشيخ زويد وعنوانه : الشيخ زويد الطريق العام ، ومركز بئر العبد، وعنوانه بئر العبد الشارع العام ، كما تقدم تلك المراكز التدريب على مهن : نجارة عامة، وتشغيل ماكينات ، وحدادة ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء ، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، وصيانة أجهزة منزلية ، وكهرباء تركيبات ، ولف مواتير ، والتفصيل والخياطة ، وتطريز وخرز ، وخوص ، وأرابيسك ، والحاسب الآلي ، وميكانيكا سيارات ، والسباكة الصحية .

21 – السويس : وتشمل مركز تدريب حي عتاقه ، ويتضمن التدريب على ، التفصيل والخياطة ، صيانة أجهزة منزلية ، الحاسب الآلي ، ومهارات لغة إنجليزية ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء ، صيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، ميكانيكا سيارات ، إلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش ، صيانة حاسب آلى ، تطريز آلى ، وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية .

22 – البحيرة: وتشمل مركز تدريب مهنى حوش عيسى،وعنوانه :ارض الشونة بجوار كلية علوم القرآن، ويشمل التدريب على المهن الأتية : صيانة حاسب آلي ، والتفصيل والخياطة ، وإلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش ، والتطريز الآلي ،صيانة أجهزة منزلية .

23 – قنا:وتتضمن مركز تدريب مهنى "فقط" وعنوانه : القصير- قنا، الظهير الصحراوي لمحافظة قنا ، ويتضمن المهن الاتية : لحام أكسجين / ارجون / كهرباء ، خراطة ، نجارة عامة ، تفصيل و خياطة ، صيانة أجهزة منزلية ، إلكترونيات صيانة الموبايل ، إلكترونيات صيانة الدش ، صيانة حاسب آلي ، توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ، سباكة صحية ، حداد مسلح، نجار مسلح ، صيانة اجهزة تبريد و تكييف منزلية ، المساحة ، مبلط سيراميك ، بناء بالطوب ، دهانات ،محارة .

24 - جنوب سيناء : وتشمل مركز تدريب مهنى "الطور" وعنوانه: بجوار مديرية القوى العاملة بمدينة الطور ويشمل الورش الآتية : تشغيل ماكينات ، وصيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، والسباكة الصحية ، وكهرباء تركيبات ، والنقش و الزخرفة ، والإلكترونيات العامة ، وصيانة الحاسب الآلي، والتفصيل والخياطة ، وأشغال أركت، أشغال يدوية وتطريز ، والخراطة.

25 – الأقصر:وتتضمن مركز تدريب مهنى "الرضوانية" وعنوانه : مدينة الطود- الرضوانية، ويقوم بالتدريب على صيانة أجهزة تبريد و تكييف منزلية ، والتفصيل والخياطة ، والصوب الزراعية ، وصيانة أجهزة منزلية ، وحاسب آلي ، ومهارات لغة إنجليزية ، ولحام أكسجين / ارجون / كهرباء ، وصيانة حاسب آلي ،وإلكترونيات صيانة الموبايل ، وإلكترونيات صيانة الدش ، وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية .

*اماكن الوحدات المتنقلة :

وفيما يخص أماكن تواجد وحدات التدريب المتنقلة الحالية في القرى والنجوع داخل المحافظات ، اوضح التقرير عناوين الوحدات فيما يلى :- كفر الشيخ : قرية سيدى سالم امام المطافئ .- المنيا : قريه بيوها أبو قرقاص ، وقرية البرشة .- قنا : الوحدة المحلية بقرية القناوية .- أسيوط : البدارى مجلس مدينه البدارى بالوحدة المحلية . -- بورسعيد: جراج حى الجواحى بجوار مصنع برسيل .- البحيرة : مركز أبو المطامير زواية صقر ، وقرية اشليمه مركز ايتاى البارود .- الوادى الجديد: قرية بولاق .- الفيوم : زواية كرادسة .- مطروح: سيوه وفله .- سوهاج : قرية المشاوده مركز جرجا .- الإسكندرية : زواتيه المنتزه مركز أبو قير.- المنوفية: قريه زاوية الباجور .- الغربية : قريه سنباط .- البحر الاحمر : الغردقة - مدينه الغردقة .- اسوان : عزبه المرشح الشلال .- الأقصر: قرية القرنة (ساحة الشيخ الطيب ) .- بنى سويف : قرية سدس مركز ببا .- الجيزة :قرية اطفيح .- القليوبية: قرية طحانوب .- الدقهلية: محلة مشاء مركز شربين .- جنوب سيناء: توشكى حى المروه مركز شباب الساحل .- دمياط: قرية الأبراهيمية البحرية .- الشرقية : قرية محمد احمد مركز منيا القمح/ و كفر العدوى بفاقوس .

*الإطار القانونى:

وجاء في التقرير الإعلامي أيضاً ان احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في الكتاب الثالث الخاص بالتوجيه والتدريب المهنى الباب الأول منه والخاص بتنظيمات التدريب المهنى في المادة 132 ،ان يتشكل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ويصدر اختصاصه ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية ، ويتولى رسم السياسة القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قومى لتنميتها واستخدامها الاستخدام الامثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ..كما ذكر في المادة 133 من القانون ان ينشأ صندوق تمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص وذلك لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التى تستهدف الموائمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخاص ، ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التى تتبع لبرامج ومدد التدريب المهنى الدراسية والنظرية ونظم الاختبارات والشهادات التى تصدر في هذا الشان ، كما حددت المادة 134 موارد الصندوق التى يتم تحصيلها من المنشآت الخاضعة لأحكام القانون..وحدد الباب الثانى شئون الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهنى في المادة 135 بأنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهنى إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة ،ويحدد المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية الحد الادنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذى تمارس فيه عملية التدريب ، ويستثنى من احكام الفقرة السابقة : الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 ، التى تزاول عمليات التدريب المهنى وقت صدور هذا القانون ، والجهات التى تنشئها وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ، والجهات التى تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهنى للمعاقين ، والمنشآت التى تتولى تدريب عمالها..كما نص قانون العمل في المادة 136 على شروط مزاولة عمليات التدريب المهنى ، والتى تشترط للحصول على ترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهنى بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة ، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخص وقيده في السجل الخاص ، ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهنى ، وتلتزم الجهات التى تزاول عمليات التدريب المهنى وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلغى الترخيص في حالة الاخلال بأى شرط من شروطه ..هذا وحدد الباب الثالث من الكتاب الثالث في قانون العمل المختص بمزاولة عمليات التدريب المهنى ، وحدد في المادة 137 انه تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهنى بعرص البرامج التدريبية التى تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لإعتمادها ، مراعية في ذلك : الشروط التى يجب توافرها في المتدربين للإلتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب ، ومدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها،ومستويات ونوعيات المدربين ، ومستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج ، وأية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة ، ويتم إعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها ، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار إعتماد لهذه البرامج ، كما ذكر في المادة 138 انه يشترط في المتدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهنى أن يرخص لهم ، بذلك من الوزارة المختصة ، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وحالات إلغائه ، ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المدربين المرخص لهم ، ويتم التأشير فيه بحالات إلغاء التراخيص .

*قرارات وزارية :

كما صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 150 لسنة 2003 بشأن شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهنى وذلك بعد الاطلاع على المادة 135 و 136 من قانون العمل ، حيث حدد القرار الجهات التى ترغب في مزاولة عمليات التدريب المهنى والجهات المستثناة ، كما حدد في المادة الثالثة منه ان تلتزم الجهات التى تزاول عمليات التدريب المهنى من وقت صدور القانون بالحصول على الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهنى من وزارة القوى العاملة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون ، كما تلتزم الجهات التى تطلب الترخيص بموجب هذا القرار بما يلى : يجب على الممثل القانوني للشركة التى ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهنى أن يتقدم بطلب على نموذج معد مدعماً ومشفوعاً بالمستندات الاتية : صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ، والرسم الهندسى لمركز التدريب المهنى ، وبيان رسمى بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وجنسياتهم ، وصحيفة الحالة الجنائية لكل منهم ، وصورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية للشركة ، والسجل التجارى ، وصورة من عقد الايجار أو الملكية ، وبيان بأماكن وفروع الشركة التى تمارس النشاط ، ودراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط الذى سوف تزاوله الشركة مدعما بالإحصاءات والبيانات الدقيقة الحديثة..كما حدد القرار الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط ،وإجراءات قيد الترخيص لدى الادارة المختصة وهى الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، كما حدد حالات إلغاء الترخيص في حالة الاخلال بأى شرط من شروطه وعلى الاخص ما يلى : فقد الشركة شرطاً أو أكثر من شروط منح الترخيص ، وثبوت تقاضى الشركة مصروفات تفوق ما تحدده وزارة القوى العاملة ، او تقديم بيانات مخالفة للواقع ، او مزاولة النشاط في غير المقر المبين بالترخيص الصادر في هذا الشان ، وفى حالة ثبوت مخالفة الشركة لأحكام أى من القوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة..وكذلك صدر القرار الوزارى رقم 151 لسنة 2003 بشان القواعد والإجراءات المنظمة لمزاولة عمليات التدريب المهنى ، وعرف القرار مركز التدريب المهنى هو الموقع الذي تتوافر به الإدارة والهياكل الوظيفية والتجهيزات اللازمة من الأدوات والمعدات والقاعات والورش والمرافق الأخرى) ويتم داخله اكتساب المتدربين للمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لأداء الأعمال طبقا لبرامج تدريبية معتمدة.

*مزاولة النشاط:

وبحسب التقرير يزاول مركز التدريب المهني نشاطه وفقا للإجراءات الآتية: -يعلن المركز عن مزاولة نشاط التدريب المهني وفقا للترخيص الممنوح له ، مع إخطار وزارة القوى العاملة بصورة من الإعلان عن النموذج المعد لذلك. - يتلقى المركز طلبات الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب علي المهن التي تحددها وزارة القوي العاملة طبقا للنموذج المعد لذلك.- يقوم المركز بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمتقدمين إليه بما يمكنهم من تلقي التدريب الذي يتوافق مع ميولهم وقدراتهم واستعدادهم.- يدرس المركز الطلبات المقدمة من راغبي التدريب لاختيار أفضل المرشحين منهم في ضوء شروط الالتحاق التى يضعها لهذا الغرض ، ويخطر المركز المرشحين المقبولين للتدريب بموعد ومكان التدريب كتابة على عنوان كل منهم قبل بداية الدورة التدريبية بشهر على الاقل ، ويلتزم المركز بالتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل خلال فترة تدريبهم بالمركز ، ويلتزم المركز بتقديم خدمات التوجيه والمشورة المهنية للمتدربين بما يمكنهم من اختيار المهنة التى تتفق مع ميول كل منهم وقدراته واستعداداته .- ويلتزم المركز بموجب القرار بتقديم نسخة من البرامج التدريبية للوزارة وتتولى الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة دراسة هذه البرامج ومدى ملائمتها للغرض منها من حيث : مستوى المتدربين المرشحين لهذه البرامج ، وموضوعات ومجالات التدريب ، وعدد الساعات النظرية والعملية لكل برنامج ، وأسلوب التدريب ، ومصروفات التدريب ، ومستوى المهارة الذى يكتسبه المتدرب بعد الانتهاء من التدريب ، وأية شروط اخرى ذات الصلة تضعها وزارة القوى العاملة ، كما اشترط القرار في المدربين الذين يزاولون اعمال التدريب المهنى الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة في ضوء المعايير الآتية : الحصول على مؤهل مناسب وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس التخصص ، وان يتمتع كل منهم بالسمعة الطيبة مع تقديمه صحيفة الحالة الجنائية المؤيدة لذلك ، وتوافر اللياقة الصحية بتقديمه شهادة تفيد ذلك من جهة معتمدة ،و الإلمام بعلوم الحاسب الآلي والمصطلحات الفنية ذات الصلة بمهنته او تخصصه ، وإجتياز الاختبارات التى تجريها الوزارة عن طريقها أو بالتعاون مع جهات أخرى لهذا الغرض..كما حدد " القرارالوزارى" ، ان تتولى الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات متابعة آداء المراكز والتحقيق في الشكاوى ذات الصلة وإعداد التقارير عنها ، وفى حالة وجود أى مخالفة يتم إخطار المركز بذلك كتابة على ان يقوم المركز بإزالة المخالفات خلال المدة التى تحددت بالإخطار،وفى حالة عدم إزالة المخالفة او تكرارها تقوم وزارة القوى العاملة بإلغاء الترخيص الممنوح للمركز،ولا يعاد الترخيص له مرة اخرى، إلا بعد إزالة المخالفة وأسبابها.