جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، فيما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 23 15 العاصمة الإدارية 23 15 6 أكتوبر 24 14 بنهــــا 23 15 دمنهور 23 14 كفر الشيخ 23 15 المنصورة 24 15 دمياط 23 15 بورسعيد 22 15 الإسماعيلية 25 13 السويس 24 15 الزقازيق 24 14 شبين الكوم 24 15 طنطا 23 14 شلاتين 27 21 الإسكندرية 22 14 العلمين الجديدة 23 14 وادى النطرون 24 16 مطروح 22 13 السلوم 21 09 سيوة 22 09 العريش 22 14 رفح 22 14 الطور 26 14 كاترين 18 05 رأس سدر 27 16 نخل 23 05 طابا 22 14 نويبع 24 14 حلايب 25 20 شرم الشيخ 26 19 الغردقة 27 17 مرسى علم 26 17 الفيوم 24 14 بنى سويف 24 13 المنيا 24 11 أسيوط 24 10 سوهاج 26 12 قنا 28 13 الأقصر 26 11 أسوان 27 15 الوادى الجديد 26 08 أبوسمبل 27 15 أبو رماد 26 21 رأس حدربة 24 20

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: الطقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.