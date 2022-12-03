الأوقاف: مقارئ الجمهور بالمساجد تشهد إقبالًا كبيرًا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن هذا يأتى فى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفى إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، والتى تأتى تحت عنوان: "الأمانة صورها وأثرها فى تحقيق الأمن المجتمعى".

وأكد مختار جمعة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وعبر وزير الأوقاف، عن ثقة الوزارة، فى سعة أفق الأئمة العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.