انقطاع المياه عن بعض المناطق فى دمياط اليوم 12 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، انقطاع المياه عن (مدينة كفر سعد – دينة كفر البطيخ – مدينة رأس البر - السنانية) لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء اليوم السبت الموافق 3 / 12/ 2022، لأعمال تركيبات بمحطة مياه كفر سليمان.





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