شاهد زيارة الرئيس السيسي لقرية الحصص بمركز شربين إحدى قرى مبادرة حياة كريمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 ديسمبر 2022 11:28 مساءً - رصد فيديو مصور زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخميس الماضى، قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك للوقوف علي نسب تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة، شملت الجولة التفقدية للرئيس زيارة مدرسة الحصص الإبتدائية ومجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي، وجاء ذلك بحضور ممثلي مؤسسة حياة كريمة وعدد من متطوعيها وأهالي القرية.

وخلال جولته استمع الرئيس السيسى إلي شرح عام عن أهم جهود مبادرة حياة كريمة في مركز شربين من شباب مؤسسة حياة كريمة أثناء مروره على فصول مدرسة الحصص الإبتدائية وكذلك تفقد المكتبة بالمدرسة.

كما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من أهالي مركز شربين بالمنصورة، ووجه رسالة مهمة لأهالي قرية الحصص بالدقهلية، قائلا: "إحنا محتاجين دعوات الإيدين الشقيانة اللي زيكم".

وتعتبر قرية الحصص ضمن القرى الـ14 قرية الأعلى في نسب الإنجاز في المرحلة الأولى من المبادرة والتي تتبع مركز شربين وتبلغ مساحتها 8500 فدان ويضم المجلس القروي للحصص عدد 35 تابع، حيث وصلت نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في قرية الحصص بنسبة حوالي ٩٩٪؜ وذلك في مشروعات المباني والإنشاءات ومشروعات البنية التحتية والمرافق الأساسية لتخدم حوالي 23 ألف نسمة.

كما بلغت تكلفة مشروعات حياة كريمة في مركز شربين ٤.٥ مليارات جنيه. حيث تم الانتهاء بالكامل بنسبة 100% من تنفيذ مدرسة الحصص الإبتدائية المشتركة، ومدرسة الحصص الإعدادية وكذلك الانتهاء الكامل من إنشاء مجمع خدمات المواطنين والذي سينهي معاناة سكان القرى في الانتهاء من الحصول على الخدمة بسهولة ويسر بأقل وقت وجهد، حيث يقدم مجمع الخدمات الحكومية (٨)خدمات مختلفة للمواطنين، مجمعة في مبنى واحد حيث يحتوي على (مركز تكنولوجي/ وحدة محلية/ مجلس محلي/ شهر عقاري/ السجل المدني/ مكتب بريد/ وحدة التضامن الاجتماعي/ مكتب التموين). بالإضافة إلي الانتهاء بالكامل من إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بالقرية والذي يقدم خدمات متعددة مثل ( الإرشاد الزراعي/ والجمعية الزراعية / والوحدة البيطرية).

كما استمع الرئيس لجهود مؤسسة حياة كريمة في قري و مراكز المحافظة وما قامت به من مبادرات لخدمة أهالي القرية، حيث تواصل فرق الرصد الميداني متابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذ مبادرات وفعاليات المؤسسة من خلال تواجد عناصر الرصد الميداني والمتطوعين بشكل دائم في كافة المراكز والقرى بمحافظة الدقهلية، حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين في الدقهلية حوالي 1300 متطوع ساهموا في تنفيذ العديد من المبادرات بالمحافظة.

فعلي صعيد الأمن الغذائي قامت مؤسسة حياة كريمة من خلال مبادراتها المتعددة بتوزيع 62 ألف صندوق أمن غذائي على مستوى مراكز الدقهلية الـ18 وكانت حصة مركز شربين حوالي 9 الاف صندوق أمن غذائي، بتكلفة حوالي 9 ملايين جنيه. أما محور تجهيز اليتيمات فقامت المؤسسة بتجهيز 100 عروس بما في ذلك مركز شربين، وتم تجهيزهم بكافة الأجهزة الكهربائية.

وعلي صعيد المحور الطبي قامت المؤسسة بتسيير أربع قوافل طبية في مركز شربين استفاد منها نحو 2000 مواطن في تخصصات متعددة شملت (باطنة- نساء وتوليد-سمعيات- رمد-قلب-كلى ومسالك بولية- مخ وأعصاب- أورام-جراحة - علاج طبيعي)، كما تم تحويل ٣٨حالة للعلاج في المستشفيات، علاوة علي العمليات الجراحية المجانية.

أما علي صعيد محور التدخلات الإنسانية العاجلة فقد قامت المؤسسة بالتكفل بأكثر من 50 حالة إنسانية عاجلة في مراكز المحافظة ومركز شربين وشملت تعويضات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادثة ترعة السلام وترعة الشراقوة، كما شملت التدخلات توفير مشاريع تمكين اقتصادي ودفع مصروفات التعليم لعدد 2250 طالب ودفع مصروفات تعليم جامعات.

ويعتبر مركز شربين أحد مراكز محافظه الدقهلية، وتبلغ مساحته ٢٢١.٧٦كم٢ ويبلغ عدد السكان نسمة ٤٦٣.٠٠٧ تقريبا، تم استهداف مركز شربين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجاري استهداف عدد خمس مراكز أخرى في المرحلة الثانية من المبادرة بمحافظة الدقهلية.، يحتوي مركز شربين على 26 قرية و287 تابع وعزبة، ويقع تنفيذه تحت نطاق الهيئة الهندسية وتم بدء التنفيذ في المركز شهر يوليو 2021 ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.