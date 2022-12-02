جدة - نرمين السيد - وخلال الجولة زار الرئيس السيسى، مدرسة الحصص الابتدائية المشتركة، واستقبلت التلميذات الرئيس بالأعلام والورد، وحرص الرئيس على التقاط صورة تذكارية معهم.
كما حرص الرئيس السيسى، على تفقد الفصول للوقوف على مستوى الطلاب، والاطمئنان على الخدمات التعليمية المقدمة لهم، فى المدرسة التى طورتها مؤسسة حياة كريمة.
وزار الرئيس أيضَا مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، والذى يخدم 80 ألف مواطن، ويقدم خدمات 6 وزارات.
والتقى الرئيس السيسى، مع عدد من أهالى القرية وطلب منهم الدعاء، كما زار مركز الشباب بالقرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جولة الرئيس السيسى بقرية الحصص لمتابعة مشروع حياة كريمة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.