جولة الرئيس السيسى بقرية الحصص لمتابعة مشروع حياة كريمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وخلال الجولة زار الرئيس السيسى، مدرسة الحصص الابتدائية المشتركة، واستقبلت التلميذات الرئيس بالأعلام والورد، وحرص الرئيس على التقاط صورة تذكارية معهم.

كما حرص الرئيس السيسى، على تفقد الفصول للوقوف على مستوى الطلاب، والاطمئنان على الخدمات التعليمية المقدمة لهم، فى المدرسة التى طورتها مؤسسة حياة كريمة.

وزار الرئيس أيضَا مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، والذى يخدم 80 ألف مواطن، ويقدم خدمات 6 وزارات.

والتقى الرئيس السيسى، مع عدد من أهالى القرية وطلب منهم الدعاء، كما زار مركز الشباب بالقرية.