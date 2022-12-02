جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدا السبت، طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وخلال فترات الليل.





ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى غدا 23 درجة مئوية، السواحل الشمالية 22 درجة مئوية، شمال الصعيد 23 درجة مئوية، جنوب الصعيد 27 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة، أن الفرصة مهيأة غدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الغربية، وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: طقس خريفى معتدل الحرارة غدا.. والقاهرة تسجل 23 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.