انت الان تتابع خبر آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الأول والثاني الثانوي 2022.. التعليم بتقولكم الحقوا وقتكم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الأول والثاني الثانوي 2022، وهذا في ضوء الاستعدادات الشديدة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2022/2023، وتعد من أبرز الأشياء الهامة لكل الطلاب بجميع المدارس.

خطوات التسجيل في استمارة الصف الأول والثاني الثانوي