آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الأول والثاني الثانوي 2022.. التعليم بتقولكم الحقوا وقتكم

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الأول والثاني الثانوي 2022، وهذا في ضوء الاستعدادات الشديدة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2022/2023، وتعد من أبرز الأشياء الهامة لكل الطلاب بجميع المدارس.
خطوات التسجيل في استمارة الصف الأول والثاني الثانوي
يدخل الطالب على رابط الاستمارة الإلكترونية.
اختيار تسجيل الدخول.
كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.
النقر على تسجيل الدخول.
استكمال البيانات المطلوبة.
شكل امتحانات اولي وثانية ثانوي
وحرصت وزارة التربية والتعليم على تحديد التفاصيل الخاصة بامتحانات الصف الاول والثاني الثانوي والخاص بالفصل الدراسي الأول، وأوضحت أن الامتحانات سوف تعقد بكل الإدارات التعليمية طبقاً للمواصفات التي تم تحديدها من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ووجهت بضرورة تشكيل لجان تكون على مستوى كل الإدارات التعليمية، وتجهيز مفردات اختبارية طبقاً لمواصفات الورقة الامتحانية.