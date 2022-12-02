انت الان تتابع خبر تأجيل صرف معاشات ديسمبر 2022 .. هيئة البريد تصدر قرارها النهائي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الهيئة القومية للبريد، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل صرف معاشات ديسمبر 2022، ليوم الأحد القادم بسبب العطلة الأسبوعية التي توافق يومي الجمعة والسبت.وأوضحت هيئة البريدأن ما تردد حول تأجيل صرف معاشات ديسمبر 2022 ليس صحيح على الإطلاق، مشيرة أنه تم إصدار قرار زيادة مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتصبح حتى السادسة مساءً، بالإضافة إلي عمل المكاتب الرئيسية يومي الجمعة والسبت.

وأكدت الهيئة، انتظام عملية الصرف في جميع منافذ البريد بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلي تشكيل جنة متابعة لعملية الصرف لتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم، ومتابعة شكاوى المواطنين، مشيرة أنه معاشات ديسمبر تتضمن الزيادة الجديدة التي تقدر بـ300 جنيه مصر.