انت الان تتابع خبر تعويضات المطلقات بقانون الأحوال الشخصية .. مش هتقل عن 2500 جنيه و5% من الإسكان الاجتماعى والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب عن تقديمها خلال الأيام القليلة الماضية بمشروع قانون الأحوال الشخصية، التي يحتوي على الكثير من التفاصيل المتعلقة بجميع حقوق الرجل والمرأة خاصة بعد الطلاق وتعويضات المطلقات.وأوضحت سلامة أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن الكثير من الحلول للإشكاليات المتعلقة بالنفقة وإثبات الطلاق والمنازعات الأسرية والمطلقة وتعويضات المطلقات

1- إعلام الزوجة قبل الزواج بأخرى وحقها فى الطلاق مع حصولها على حقوقها.

2- تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعى للمرأة بلا مأوى.

3- نفقة المتعة بنفقة 5سنوات وبحد أدني لا يقل عن 2000 جنيه، إذا كان الطلاق قد تم بعد 10 سنوات

4- نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2500 جنيه، إذا كان الطلاق قد تم بعد 15سنوات