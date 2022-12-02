انت الان تتابع خبر مستشفي قويسنا المنوفية .. اتفرج سحل وضرب ممرضات من قبل أهالي مريض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في جمهورية مصر العربية، فيديو من مستشفي قويسنا المنوفية، خلال الدقائق الماضية، والتي ظهر فيها أهالي مريض فيها يقوم بالاعتداء والضرب على الطاقم الطبي في المستشفي.وأوضح فيديو مستشفي قويسنا المنوفية أيضاً أن هناك عمليات ضرب للممرضات حتي سقطهن على الأرض، فيما قامت أحدهن بتصوير هذه الواقعة، مما جعل أحد أهالي المريض الذين يعتدون عليه بخطف الهاتف المحمول الذي يتقوم بالتصوير به.

أول تعليق من الصحة على واقعة مستشفي قويسنا المنوفية: