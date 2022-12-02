انت الان تتابع خبر هل يقضى مقترح بيع العيش السياحي بالمخابز البلدية على السوق السوداء؟.. التموين تجيب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كثرت شكاوى المستهلكين من المواطنين الذين يترددون كثيراً على جميع مخابز العيش السياحي، وهذا بسبب صغر حجم الرغيف وارتفاع سعره في اغلب المخابز وهي التي تتولي العملية الخاصة ببيع العيش الحر في الأسواق.

القضاء على التلاعب في منظومة العيش الحر

وتسعى الحكومة بشكل مستمر على ضبط منظومة العيش السياحي وتوفير الدعم والمساندة لكل المواطنين، وأيضاً القضاء على جميع أواجه التلاعب وجرائم الغش وبشكل خاص التي تتعلق بمنظومة العيش الحر، وأيضاً هو الذي يعرف باسم العيش السياحي، وتدرس أيضاً الإقرار المقترح لبيع العيش الحر داخل المخابز البلدية ويكون بالعديد من الضوابط المختلفة.

وأضاف رئيس شعبة المخابز في الغرفة التجارية عطية حماد، أن مقترح بيع العيش الحر في المخابز البلدية وصرفه باستعمال البطاقات الذكية وإنه في حالة تنفيذه بشكل فعلي سيقضي على التلاعب بشكل كامل في وزن وحجم رغيف الخبز السياحي، والمستهدف من الإنتاج اليومي للخبز المدعم في اليوم ما 270 لـ 280 مليون رغيف يومياً، وأشار ايضاً ان عدد المخابز في كل المحافظات 28 ألف و500 مخبز حكومي.