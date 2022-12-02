استخراج 111 ألفًا و934 بطاقة رقم قومى للسيدات بقرى «حياة كريمة» بسوهاج

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة سحر محمد وهبى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة سوهاج، إنه تم استخراج 20 ألف بطاقة رقم قومى بالمجان للسيدات والفتيات المستحقات بالقرى المستهدفة بمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، ليصل إجمالى ما تم استخراجه إلى 111 ألفًا و934 بطاقة رقم قومى منذ بداية المشروع فى عام 2015، وجارٍ استكمال الأعمال بالقرى والنجوع، وذلك من خلال فرع المجلس.





وأكدت "وهبى"، على مواصلة فرع المجلس جهوده لاستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات والفتيات غير القادرات بمختلف قرى ونجوع المحافظة بالمجان. وأشارت "وهبى" إلى أن ذلك يأتى من منطلق مسئولية المجلس القومى للمرأة تجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها فى المجتمع، وضمان حصولها على حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السياسية، وفى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والذى يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية.

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