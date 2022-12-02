محافظ قنا يوجه بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة، فى بيان صادر اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال تفقده مشروع محطة الألبان رقم 1 للاطمئنان على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية، بجانب متابعته سير العمل فى عدة مشروعات للأمن الغذائى بمنطقة المعنا بمدينة قنا، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية.

وأضاف البيان أن المحافظ تفقد خلال جولته أيضًا مشروع الصوبات الزراعية، التى يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات "طماطم شيرى وطماطم بلدى وخيار وفلفل حار وفلفل رومى وفلفل ألوان وباذنجان أبيض وأسود"، ويُطبَق بها نظام الرى الحديث مع استخدام سماد عضوى نقى لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما تفقد المحافظ مزرعة الاستزراع السمكى، التى تتكون من حوض تحضين وحوضين للتربية وحوض للصرف ومبنى إدارى، ويتم تربية الأسماك وفق نظام غذائى صحى آمن، بجانب فرزها وبيعها بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق المحلى، لذا تلقى إقبالًا كبيرًا سواء بمقر المزرعة أو منافذ البيع.

يذكر أن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التى يحتاجها المواطن القنائى، التى تتمثل فى مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا وتضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، ومحطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.