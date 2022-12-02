إنجازات المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة «فيديوجراف»

جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" أبرز إنجازات المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، فى "الفيديوجراف" التالى: وبلغ إجمالى الإنفاق على جميع المشروعات بالمدينة، 24 مليار جنيه، حيث تستوعب 680 ألف نسمة وتُقام على مساحة 7211 فدانًا.

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