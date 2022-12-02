«التضامن» فى أسبوع.. تدشين حملة العنف ضد المرأة ومشاركة فى معرض «Cairo ICT»

جدة - نرمين السيد - ونستعرض أبرزها فى التقرير التالى الذى نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التى جاءت كالتالى:

الجمعة 25 نوفمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعي تدشن حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء" تحت شعار "امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا فى القرار"، والحملة تستهدف مناصرة حقوق النساء الأولى بالرعاية وحمايتهم من كافة أشكال الإساءة والاستغلال والعنف.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك فى النسخة الثالثة من احتفالية مؤسسة "يلا كفالة" تحت شعار "الكفالة حب"، و"القباج" تحتفل مع الأطفال المكفولين وتجرى حوارًا مفتوحًا مع الأسر الكافلة.

السبت 26 نوفمبر

- المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يُنفذ ورش تدريبية باجمالى 177 شابًا وفتاة مستفيدًا من أبناء محافظة دمياط، ويتابع نتائج برامجه التدريبية بالمعاهد العليا والمتوسطة فى 18 محافظة.

- الطلاب المكفوفين فى جامعات دمياط والفيوم يحصلون على جهاز "لاب توب" ناطق مجانًا من الوزارة لدعمهم فى العملية التعليمية ولتيسير عمليات دمجهم وتكافؤ فرصهم فى التعليم.

- "القباج" تفتتح الصالون الثقافى للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وتشارك فى ندوة "التضامن الاجتماعى فى مواجهة الفقر والتطرف"، وتصرح: "الأمن الثقافى والأمن الاجتماعى متلازمان، ولن نقصر فى إيلاء الكُتاب والناشرين الحماية الاجتماعية اللازمة".

الأحد 27 نوفمبر

- الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائبة تستقبل الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان ورئيس المجلس القومى للسكان لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

- برنامج "فرصة" للتأهيل والتشغيل، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يبدأ تنفيذ البرنامج التدريبى "النساء يمضين قُدمًا" بمحافظة الجيزة لتأهيل السيدات لإقامة مشروعات صغيرة وتمكينهن اقتصاديًا.

- إطلاق قافلة تمكين اقتصادى بمحافظة القليوبية تحت شعار "ابدأ وإحنا معاك" بالتعاون مع مؤسسة مصطفى أمين وعلى أمين الخيرية لتوفير أصول إنتاجية والدعوة إلى الإنتاج والعمل.

- مؤسسة نداء بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التربية والتعليم وجامعة الزقازيق يطلقون فعاليات المؤتمر العلمى الأول لذوى الإعاقات المتعددة الإعاقة السمع بصرية بحضور لفيف من خبراء الإعاقة بمصر والوطن العربى والهيئات الدولية.

- الوزارة تكثف حملاتها ضد الزواج المبكر فى جميع المحافظات وتبدأ بمحافظة أسيوط تزامنًا مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة.

الاثنين 28 نوفمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل السفيرة نبيلة مكرم لتسجيل مؤسسة أهلية جديدة باسم "فاهم" لإزالة الوصمة على المرض النفسى والاكتشاف المبكر له.

- "القباج" تُشارك بفعاليات المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الشرق الاوسط وافريقيا "Cairo ICT"، وتُلقى محاضرة حول "دور تكنولوجيا المعلومات فى تحقيق العدالة الاجتماعية" وتناقش إطلاق "منصة الخير" لدعم وتأهيل الأولى بالرعاية.

- بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "التضامن الاجتماعى" تُنظم تدريب يستهدف أطفال مؤسسات الرعاية بمحافظة قنا على برامج علوم الحاسب الآلى "الذكاء الاصطناعى" لتنمية مواهبهم فى مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.

- بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، "القباج" تُشارك سلطنة عُمان فى احتفالها بالعيد الوطنى لسلطنة عُمان رقم 52.

- تحت مظلة البرنامج القومى لتنظيم الأسرة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد ورشة عمل بعنوان "الفتاوى الدينية وقضية تنظيم الأسرة"، بهدف مناقشة الأبعاد الاجتماعية والدينية لموضوع الحد من الزيادة السكانية.

الثلاثاء 29 نوفمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد الاجتماع التنسيقى لخطة الوزارة لتاهيل سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات، لمتابعة تنفيذ برنامج "وعى" لتعزيز الفكر المعتدل والسلوكيات الإيجابية وفتح فرص العمل للسكان المنقولين.

- "القباج" تستقبل وفد مؤسسة العربى برئاسة السيدة صباح العربى نائب رئيس مجلس الأمناء لمناقشة سُبل التعاون فى اطلاق ميادرة "الأب القدوة" فى اطار تعزيز دور الأب فى الأسرة وحماية منظومة الأسرة بالمجتمع.

- الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يستقبل نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لمناقشة سُبل التعاون فى مؤتمر "قادرون باختلاف".

- المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينفذ أولى معسكراته التدريبية لأبناء المناطق المطورة بمشاركة رجال الدين فى محافظة الإسكندرية.

الأربعاء 30 نوفمبر

- بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء والوزارء المعنيين ووفد منظمة الصحة العالمية، نيفين القباج تُشارك فى اجتماع لمتابعة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

- وزيرة التضامن تُشارك فى الحفل السنوى لمؤسسة "كيميت" فى حضور وزير الخارجية والاحتفال بمئوية بطرس غالى وتكريم الدكتور محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق والسيد محمد بن عيسى وزير الخارجية المغربى الأسبق.

- نيفين القباج توقع بروتوكول تعاون مع جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الإسكندرية لتنفيذ مشروع للمساهمة فى تفعيل نظام الأسر البديلة الجديد.

الخميس 1 ديسمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد احتفالية الهلال الأحمر المصرى باليوم العالمى للتطوع بمناسبة اليوم العالمى للتطوع بحضور مجلس إدارة الهلال الأحمر المركزى ومديرى الأفرع ولفيف من الشباب والمتطوعين.

- نيفين القباج تستقبل جيليان تريجز مساعد المفوض السامى للامم المتحدة لشئون اللاجئين، لمناقشة ملفات التعاون فى موضوعات اللاجئين والهجرة غير الشرعية، وترجز تشيد بدمج مجموعة من اللاجئين فى فرق التطوع خلال قمة المناخ.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد الاجتماع التحضيرى لاحتفالية "مبادرون" بحضور قيادات العمل بالوزارة فى مجال الإعاقة، لمناقشة الاستعدادات التحضيرية للاحتفال.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يختتم النسخة الخامسة من فعاليات البرنامج التدريبى "إعداد كوادر رجال الدين الإسلامى والمسيحى فى مجال تنمية الوعى المجتمعى وبناء اتجاهات إيجابية فى محافظات وقرى حياه كريمة".

- ويعقد لقاءً علميًا لمناقشة "دور المشروعات الصناعية الصغيرة المغذية فى التنمية الصناعية: قطاع صناعة الغزل والنسيج ويناقش سبل تطوير المشروعات الصناعية الصغيرة".

- انطلاق سلسلة المعسكرات التدريبية للمتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان بمحافظات مطروح وجنوب سيناء والفيوم والشرقية ودمياط، و"القباج" تصرح بأن المعسكرات التدريبية تستهدف تنمية قدرات المتطوعين المعرفية والمهارية لتعزيز مشاركتهم فى تنفيذ البرامج الوعى ضد الإدمان.