«حريفة الباتيناج» يحولون كورنيش ماسبيرو إلى ملاعب خاصة مبهجة (صور)

جدة - نرمين السيد - كما رصدت تزلج الشباب والفتيات على الباتيناج فى شارع الكورنيش خصوصًا أمام مبنى "ماسبيرو" أعلى ممشى أهل مصر حيث إنهم حولوا الممشى أمام الكورنيش إلى ملعب لاستعراض الحركات المبهجة، وقال أحد المنزلجين على "الباتيناج" أنه بدأ التزلج منذ فترة قصيرة وتعلم منها مهارات الرياضة.
فيما، قال أحمد فهمى إنه يأتى دائما إلى "الكورنيش" للمشاركة مع أصحابه فى اللعب، وأحب اللعبة وأصبح ينظر الانتهاء من واجباته للتوجه إلى "الكورنيش"، ليكشف عن حرصه التصوير فى أثناء اللعب، ومشاركة تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
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