إكليريكية دير المحرق تحتفل بمرور 49 عامًا على تأسيسها

جدة - نرمين السيد - احتفلت الكلية الإكليريكية بدير المحرق بأسيوط، بمرور 49 عامًا على تأسيسها على يد البابا شنوده الثالث، تحت عنوان "سُفَرَاءَ عَنِ الْمَسِيحِ"، بحضور الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير ومدير الكلية.





كما استضاف الدير الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، وعدد من الطلبة خريجى الكلية الإكليريكية بدير المحرق. تضمن الاحتفال بجانب صلوات القداس الإلهى، كلمات روحية بعنوان "الكاهن والمذبح"، وورش عمل عن "ينابيع الماء فى كنيستنا القبطية ودور الكاهن والخادم الإكليريكى فى الحفاظ عليها بالتسليم الآبائى، وكيفية إرواء شعبه منها"، وفى الختام ألقى الأنبا ثاؤفيلس كلمة روحية، وتم توزيع الهدايا التذكارية.

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