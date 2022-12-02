جامعة المنصورة الجديدة.. أحدث منارات العلم فى مصر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، جامعة المنصورة الجديدة التى تعد إحدى الجامعات الناشئة، ضمن عِدة مشروعات قومية بمدينة المنصورة الجديدة، لتخدم المجتمع عبر دورها العلمى والبحثى بجانب الدور التعليمى.





ووفقًا للفيديوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز الخدمات التى تقدمها الجامعة، منها أنها تخدم 1.8 مليون مواطن سنويًا يستفيدون من خدمات مستشفياتها، وخصصت الوزارة 362 مليون جنيه تكلفة مشروع مبنى زراعة الكبد. وخصصت 15.5 مليون جنيه تكلفة مشروع مركز الأورام الجديد، ووضعت 570 مليون جنيه تكلفة 3 مراكز طبية لدعم مستشفيات الجامعة.

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