الأنبا فيلوباتير يرسم 5 كهنة جدد بأبوقرقاص

جدة - نرمين السيد - وعقب صلاة الصلح رسم نيافته 5 من الشمامسة كهنة للخدمة بالكنيسة ذاتها، وهم: "الشماس جرجس رومانى كاهنًا باسم القس عبدالمسيح، الشماس جرجس نصيف كاهنًا باسم القس هدرا، الشماس مينا عزت كاهنًا باسم القس جورجيوس، الشماس يوسف عادل كاهنًا باسم القس شاروبيم، الشماس باسم إكرام كاهنًا باسم القس سيرافيم".

شارك فى صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية ومن بعص الإيبارشيات الأخرى.