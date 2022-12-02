حدث تاريخى لأول مرة فى المونديال كأس العالم 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 ديسمبر 2022 05:35 مساءً - أحدث انتزاع منتخبى اليابان وإسبانيا بطاقتى دور الـ16 بعد احتلالهما المركز الأول والثانى فى المجموعة الخامسة، فى ختام دور المجموعات من كأس العالم المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، لتشهد النسخة الحالية حدثاً تاريخياً، وهو تمثيل جميع قارات الكرة الأرضية فى مرحلة ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى.

وذكرت محطة "مونت كارلو" الإذاعية الفرنسية، أنه للمرة الأولى فى التاريخ التى يتم فيها تمثيل جميع قارات الكرة الأرضية، باستثناء قارة أنتاركتيكا (المتجمدة الجنوبية) التى لا يعيش فيها أحد، بفضل منتخب اليابان.

وتصدر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين وهزيمة وتسجيل 4 أهداف وتلقي هدفين، وتواجد منتخب إسبانيا في المركز الثالث في المجموعة بواقع 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة وتسجيل 9 أهداف وتلقي 3 أهداف.

مباريات دور الـ16

الأرجنتين × أستراليا

وضرب منتخب الأرجنتين موعدا مع منتخب أستراليا، حيث تصدر التانجو المجموعة الثالثة، فيما احتل أستراليا المركز الثانى فى المجموعة الرابع.

فرنسا × بولندا

ويلتقى منتخب فرنسا مع منتخب بولندا، حيث اعتلى منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الرابعة، فيما احتل بولندا المركز الثانى بالمجموعة الثالثة.

المغرب × إسبانيا

ويلتقى منتخب المغرب متصدر المجموعة السادسة مع منتخب إسبانيا صاحب المركز الثانى فى المجموعة الخامسة.

اليابان × كرواتيا

ويواجه منتخب اليابان متصدر المجموعة الخامسة مع منتخب كرواتيا ثانى المجموع السادسة.

ونستعرض مباريات دور الـ16 المعروفة حتى الآن

السبت 3 ديسمبر

هولندا × أمريكا 5 مساء

الأرجنتين × أستراليا 9 مساء

الأحد 4 ديسمبر

فرنسا × بولندا 5 مساء

إنجلترا × السنغال 9 مساء

الاثنين 5 ديسمبر

اليابان × كرواتيا 5 مساء

الثلاثاء 6 ديسمبر

المغرب × إسبانيا 5 مساء

وضمن 14 منتخبات التأهل لدور الـ16 وهى كل من أستراليا وإنجلترا والولايات المتحدة وفرنسا والبرتغال والبرازيل وهولندا والسنغال، والأرجنتين وبولندا، المغرب، كرواتيا، اليابان، إسبانيا.