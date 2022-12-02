حياة كريمة من أجل مصر.. حصاد الفعاليات الثقافية فى 7 محافظات «إنفوجراف»

جدة - نرمين السيد - كما أطلقت حياة كريمة العديد من الفعاليات الثقافية فى 7 محافظات منذ 17 سبتمبر حتى 27 أكتوبر الماضى. ويوضح الإنفوجراف التالى حصاد الفعاليات الثقافية فى 7 محافظات: والفعاليات أقيمت فى محافظات «كفر الشيخ - الغربية - الشرقية - الأقصر - قنا - البحيرة - المنوفية».

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