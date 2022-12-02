جاهز للافتتاح 2023.. محور بديل خزان أسوان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويستهدف المحور تقليل المسافات البينية بين محاور النيل لتصل فرص العبور بين شرق وغرب النيل إلى 25 كيلو مترا ولخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة. ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن المحور الجديد:- يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية خصوصا فى مجال الطرق للحد من الازدحام وتقليل زمن المسافات بين المناطق المختلفة.

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