محافظة القاهرة تشارك ألفى طفل من ذوى الهمم الاحتفال بيوم التحدى (صور)

جدة - نرمين السيد - شاركت محافظة القاهرة، فى احتفالية لأكثر من 2000 طفل من ذوى الهمم، بالحديقة الدولية، فى إطار فاعلية "يوم التحدى"، التى أطلقتها إحدى الجمعيات الخيرية، لتقدير أبطال التحدى.





وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يؤكد دائما أن المجتمع الذى يقدر أبنائه وبناته من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم ويعمل على تمكينهم ودمجهم فى شتى مجالات الحياة لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة فى جميع المجالات.

وأضاف أن الدولة تولى عناية كبيرة يذوى الهمم، وتعتبر مصر من الدول التى يجرى الإشادة بها فى العمل الاجتماعى بوجه عام، وفى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الهمم بصفة خاصة لما لها من خبرات وتجارب فى هذا الشأن

وتابع أن الدولة تسعى لتقديم جميع الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية والفرص المتكافئة لذوى الهمم لتمكينهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع.

وكان محافظ القاهرة، قرر فتح 16 حديقة، اليوم الجمعة بالمجان؛ لأبناء العاصمة من ذوى الهمم، وإقامة احتفالات بعدد من المدارس المخصصة لهم.

وتضم الحدائق التى جرى فتحها بالمجان: الحديقة اليابانية بحلوان، والحديقة الدولية بمدينة نصر، وحديقتى الحرية، والجزيرة بالزمالك، وحديقة الطفل بمدينة نصر، وحديقتى الفنون،و أم كلثوم بالمنيل، وحديقة 6 اكتوبر بحلوان، وحديقة العاشر بمدينة نصر، وحديقة الأمل بالزاوية الحمراء، وحديقتى الربيع، والقصر بحلوان، وحديقة غرناطة بروكسى، وحديقة سكة الوايلى بحدائق القبة، وحديقة النور بالعباسية، وحديقة الورد بمدينة نصر.

وتستهدف الحفلات إدخال السرور والبهجة على قلوب الأطفال.