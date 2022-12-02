كأس العالم 2022.. رونالدو يقود تشكيل منتخب البرتغال أمام كوريا الجنوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 ديسمبر 2022 04:36 مساءً - أعلن فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الرسمي لفريقه أمام كوريا الجنوبية ضمن مباريات كأس العالم المقامة فى قطر، حيث يخوض منتخب البرتغال مواجهته الأخيرة فى مرحلة المجموعات بكأس العالم 2022 أمام كوريا الجنوبية فى الخامسة مساء اليوم على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وجاء تشكيل البرتغال كالتالي..

خط الوسط: ماتيوس نونيز، روبن نيفيز، فيتينيا، جواو ماريو

خط الدفاع: دالوت، بيبي، أنطونيو سيلفا، جواو كانسيلو

وجاء تشكيل كوريا الجنوبية كالتالي

ويدخل منتخب البرتغال مواجهة كوريا الجنوبية بعدما ضمن التأهل للدور ثمن النهائي من البطولة، بعد فوزه في الجولة الأولى أمام غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بجانب انتصاره على أوروجواي في الجولة الثانية بثنائية نظيفة.

من جهة أخرى، يدخل الشمشون الكورى باحثا عن الفوز من أجل التأهل لدور الـ 16 في حال تعادل منتخبي أوروجواى وغانا، بعد هزيمته في لقاء الجولة الأخيرة أمام غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بجانب تعادله في المباراة الأولى أمام الأوروجواي بدون أهداف.

وجمعت مواجهة واحدة بين المنتخبين تاريخيا على مستوى المونديال، في نسخة عام 2002، وحقق المنتخب الكوري الجنوبي الفوز بهدف نظيف في مرحلة المجموعات.

ويتفوق المنتخب البرتغالى على نظيره الكوري، من حيث القيمة التسويقية، إذ تبلغ قيمة برازيل أوروبا 937 مليون يورو، في المقابل تصل قيمة الشمشون الكوري 164.48 مليون يورو.