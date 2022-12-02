انت الان تتابع خبر حقيقة استقطاع جزء من أموال الأوقاف لتنفيذ المشروعات القومية.. الوزراء تكشفها هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالكشف عن حقيقة استقطاع جزء من أموال الأوقاف لتنفيذ المشروعات القومية، وهي من الأشياء التي انتشرت مؤخراً على صفحات التواصل الاجتماعي والعديد من المواقع الإلكترونية.

توظيف عوائد الوقف في خدمة الدعوة الإسلامية

وحرص المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء على التواصل مع وزارة الأوقاف وهي التي نفت كل ما انتشر حول استقطاع جزء من أموال الأوقاف لتنفيذ المشروعات القومية، وايضاً انه لا صحة لاستقطاع أي من الأموال الخاصة بالأوقاف إلى صالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ كل المشروعات القوية او غيرها.

وشددت الوزارة على أن أموال الأوقاف نفس الطبيعة الخاصة ولا يمكن المساس بها، وأيضاً يتم استغلالها بشكل امثل في الأغراض المخصصة لها طبقاً لشروط الواقفين، والاوقاف أكدت أنه يتم العمل على توظيف العوائد الخاص بالوقف في خدمة الدعوة الإسلامية وتحسين أحوال الأئمة وخدمة القرآن الكريم وعمارة المساجد وكل أعمال البر.