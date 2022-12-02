انت الان تتابع خبر عاجل.. قطع المياه عن أكثر من 10 مناطق في الجيزة لمدة نص يوم كامل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت محافظة الجيزة تنويهاً هاماً قبل قليل بشأن قطع المياه عن بعض المناطق مساء اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر 2022، بسبب أعمال ربط خط محطة مياه اوسيم قطر 1000 مم الجديد بخط المياه القائم قطر ٩٠٠مم.وأوضحت المحافظة أن المناطق التي سوف يتم قطع عنها المياه هي أوسيم، سقيل، برطس، صيدا والقيراطيين، الكوم الأحمر، الزيدية، شنباري، ناهيا، كرداسة، صفط اللبن، زاوية نابت وبهرمس، المناشي، الجلاتمة، ذات الكوم، مشيرة أن سوف يتم عملية القطع بداية من الساعة الخامسة مساء الجمعة حتي الخامسة صباح غداً السبت، لمدة 12 ساعة.

وطالبت المحافظة جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.