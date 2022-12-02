"الحج والعمرة": اشتراط البصمة الحيوية لمعتمرى 5 دول

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 ديسمبر 2022 03:30 مساءً - أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، اشتراط تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" لإصدار التأشيرة، إلكترونياً للمعتمرين القادمين ⁧‫إلى مكة⁩ المكرمة من 5 دول، وذلك بهدف تسهيل إجراءات الدخول عبر منافذ المملكة وإثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الدول تشمل بريطانيا وتونس والكويت وبنغلاديش وماليزيا، مشيرةً إلى أن إجراءات البصمة تتم من خلال 6 خطوات عبر الأجهزة الذكية.

وكان وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قد أعلن مؤخرا عن إطلاق المنصة الوطنية للحج والعمرة "نسك"، رسميًا، وذلك خلال مشاركته فى "ملتقى الحكومة الرقمية 2022" الذى تنظمه هيئة الحكومة الرقمية، بعنوان "نحو أفق رقمى واعد".

وأوضح الدكتور توفيق الربيعة، أن المنصة تُقدم حاليًا أكثر من 121 خدمة متنوعة لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بهدف تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن وإثراء التجربة للحجاج والمعتمرين والزوار، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

ولفت، إلى أن منصة نسك تقدم 75 خدمة لقطاع الأعمال، ونحو 45 خدمة لقطاع الأفراد، كاشفًا عن استهداف المنصة لتقديم خدماتها لأكثر من 30 مليون شخص، بالتعاون مع أكثر من 10 آلاف جهة في قطاع الأعمال، والربط والتكامل مع 25 جهة حكومية.

وبين وزير الحج والعمرة أن أحد العوامل الرئيسية في إثراء تجربة ضيوف الرحمن هو التجربة الرقمية، لافتًا إلى أن منصة "نسك" وهي منظومة متكاملة الخدمات تأتي تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن - أحد برامج رؤية المملكة 2030-، بالتعاون مع وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة.

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