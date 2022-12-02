محافظ الجيزة يتفقد الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد المحافظ أعمال تنفيذ محور 26 يوليو الجديد بنطاق وصلة أحمد عرابى بميدان سفنكس وفى مدخل شارع جامعة الدول العربية والذى يشهد أعمال صب للقواعد الخرسانية واستكمال الأعمال الإنشائية للمحور، حيث يستهدف محور 26 يوليو الجديد إنهاء أزمات الازدحام المرورى والتكدس على محور 26 يوليو القديم الممتد من شارع الجلاء حتى مدينة 6 أكتوبر ويبدأ محور 26 يوليو الجديد من شارع أحمد عرابى مرورا بمنطقة المطار ويستمر فى مساره حتى يصل إلى مدينة 6 أكتوبر.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء المعنية بالتعاون والتنسيق الدورى مع الشركات المنفذة لإزالة أى معوقات لضمان سريان العمل وفقا للجدول الزمنى المحدد له.

وتفقد محافظ الجيزة، شارع وزارة الزراعة لمتابعة انتظام المحلات والمطاعم الحضارية المتواجدة بالمواقع المحددة لهم وحالة النظافة والإشغالات، موجها بعدم السماح للمركبات بالانتظار الخاطئ على أرصفة المشاة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد حالة النظافة وجهود رفع المخلفات بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب، مشدداً على ضرورة تواصل المجهودات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدى على الطريق العام من قبل المنشآت التجارية والمحال.

رافق المحافظ خلال جولته محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى وياسر سامى رئيس حى العجوزة وطه عبد الصادق رئيس حى جنوب.