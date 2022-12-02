التعليم العالى: الإعلان عن فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من الصين

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى تقديم الصين عددًا من المنح التنافسية الدراسية طبقًا للبرنامج التنفيذى؛ وذلك للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه فى التخصصات العلمية الآتية: (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى – بناء شبكات الاتصالات والمعلومات – الأمن السيبرانى ـ علوم الهندسة البحرية – الهندسة الميكانيكية – الهندسة الكهربائية – الهندسة الصناعية – العلاج الطبيعى – اللغة الصينية وآدابها)، وكذلك التخصصات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

وأوضح التقرير أن شروط التقدم لهذه المنح، تتضمن: ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا للماجستير، و33 عامًا للدكتوراه عند تاريخ بدء الإعلان، وألا تزيد مدة تسجيل المتقدم عن عام من تاريخ بدء الإعلان إذا كان مسجلاً للماجستير، وألا تزيد مدة التسجيل عن 18 شهراً إذا كان المتقدم قام بتسجيل موضوع رسالة الدكتوراه، وذلك وفقًا لموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 6/5/2021، وفى حالة إذا كان غير مقيد بدرجة الدكتوراه يجب ألا تزيد مدة حصوله على درجة الماجستير عن عامين من تاريخ بدء الإعلان.

وأفاد التقرير، بالتزام الجانب الصينى بتقديم منحة شهرية للطلبة المصريين تقدر بمبلغ 3000 يوان صينى لطلاب مرحلة الماجستير، و3500 يوان صينى لطلاب مرحلة الدكتوراه، بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم التسجيل، ورسوم القيد السنوى لحضور المحاضرات والدراسات، وتكاليف المواد الدراسية المحددة، ونفقات الإقامة المقررة، فضلاً عن توفير خدمة العلاج الطبى مجاناً للطلاب المصريين الحاصلين على منح الدكتوراه من الحكومة الصينية، ولا تشمل المنحة نفقات السفر ذهاب وعودة.

كما تتحمل البعثات (فيما لا تتحمله جهة أخرى ) استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصينى، وذلك طبقًا للبرنامج التنفيذى، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة، وفقًا لللائحة المالية للبعثات، ولا تتحمل البعثات أية نفقات للأسرة.

وأشار التقرير إلى المستندات المطلوبة للتقدم للمنح، ومنها: استيفاء استمارة التقديم من الموقع الإلكترونى الخاص بالبرنامج من هنا.

ووضع كود رقم 8181 على الاستمارة، وخطاب قبول مبدئى من إحدى الأساتذة المشرفين بإحدى الجامعات الصينية، وللاطلاع على كافة شروط التقدم والمستندات المطلوبة، يمكن الدخول على المواقع الإلكترونية التالية: من هنا ومن هنا

وأكد التقرير أنه لن يلتفت إلى الأوراق التى تقدم عن طريق البريد الإلكترونى، وأن آخر موعد للتقدم لهذه المنح لتسليم الملف الورقى للإدارة المركزية للبعثات يوم الأحد الموافق 22/1/2023، علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الصين عن عدد من المنح التنافسية المقدمة لمرحلة البكالوريوس خارج البرنامج التنفيذى للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك فى المجالات الآتية : (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى – بناء شبكات الاتصالات والمعلومات – الأمن السيبرانى ـــ علوم الهندسة البحرية – الهندسة الميكانيكية – الهندسة الكهربائية – الهندسة الصناعية – العلاج الطبيعى – اللغة الصينية وآدابها)، بالإضافة إلى التخصصات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) وبدون نفقات من البعثات.

وأوضح التقرير أنه يشترط للتقدم للمنحة: ألا يزيد السن عن 21 عامًا، ولا يقل عن 18 عامًا من تاريخ بدء الإعلان، وألا يتعدى تاريخ الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها عن عامين سابقين (2020 / 2021- 2021/2022).

وأشار التقرير إلى التزام الجانب الصينى بتقديم منحة شهرية للطلبة المصريين تقدر بمبلغ 2500 يوان صينى، ولا تشمل المنحة نفقات السفر ذهاب وعودة.

ولفت التقرير إلى المستندات المطلوبة، ومنها: استيفاء استمارة التقديم من الموقع الإلكترونى الخاص من هنا ووضع كود رقم 8181 على الاستمارة، وللاطلاع على كافة شروط التقدم والمستندات المطلوبة، يمكن الرجوع للموقع الإلكترونى التالى: من هنا ومن هنا

ونوه التقرير إلى أنه لن يلتفت إلى الأوراق التى تقدم عن طريق البريد الإلكترونى، وأن آخر موعد للتقدم لهذه المنح بالملف الورقى للإدارة المركزية للبعثات يوم الأحد الموافق 22/1/2023 ،علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.