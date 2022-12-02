سامح شكرى: إمكانات مصر كـ"مركز إقليمى للطاقة" هائلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 ديسمبر 2022 02:20 مساءً - أكد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الجمعة، خلال مشاركته فى منتدى حوارات روما المتوسطية والمنعقد بالعاصمة الإيطالية أن إمكانات مصر كـ"مركز إقليمى للطاقة" هائلة .

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الوزير شكرى قال، خلال جلسة الحوار لمنتدى حوارات روما، "إن مصر في مشهد جيوسياسي متغير في ضوء التطورات الدولية الراهنة".

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير أوضح أن مصر عبرت عن المصالح الإفريقية خلال مؤتمر المناخ.

وتابع وزير الخارجية: "لدينا شراكات اقتصادية دولية لدعم النمو والتنمية في مصر".