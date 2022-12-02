المنصورة الجديدة.. درة تاج المدن الذكية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعد مدينة المنصورة، التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، درة تاج المدن الذكية، لما تتميز به من طابع فريد على المستوى المبانى الخدمية والسكنية، والمساحات الخضراء التى تملأها، وموقعها الجغرافى المييز الذى يتوسط 3 محافظات، وإطلالها على ساحل البحر المتوسط.





ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف التالى، أبرز المعلومات المدن الذكية فى مصر، ودرة تاجها المنصورة الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، صديقة البيئة، المشيدة بمواصفات عالمية، بحسب دراسة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات.

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