سامح شكرى: إمكانات مصر هائلة كمركز إقليمى للطاقة

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن الوزير شكرى قال، خلال جلسة الحوار لمنتدى حوارات روما، "إن مصر فى مشهد جيوسياسى متغير فى ضوء التطورات الدولية الراهنة".

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير أوضح أن مصر عبرت عن المصالح الإفريقية خلال مؤتمر المناخ.

وتابع وزير الخارجية: "لدينا شراكات اقتصادية دولية لدعم النمو والتنمية فى مصر".