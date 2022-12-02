وزيرة التعاون تناقش مع رئيس مجموعة البنك الدولى مُخرجات COP27

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار المتابعة على نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 فيما يتعلق بجهود التعاون متعدد الأطراف، وبحث ملفات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى تحت مظلة الاستراتيجية القُطرية المشتركة المزمع إطلاقها قريبًا، وكذلك مناقشة التعاون مع البنك الدولى لدعم برنامج الحكومة والسياسات الإصلاحية التى تتخذها الدولة.

وناقشت وزيرة التعاون الدولى، مع رئيس مجموعة البنك الدولى، محفظة التعاون الإنمائى الجارية بين الجانبين وتطورات المشروعات الجارى تنفيذها، لاسيما فى القطاعات ذات الأولوية وبما يتسق مع رؤية الدولة التنموية، حيث تتضمن المحفظة الجارية للتعاون مع البنك الدولى أكثر من 14 مشروعًا تنمويًا فضلاً عن 23 مشروعًا للدعم الفنى، إلى جانب ذلك تم التطرق إلى الانتهاء من المباحثات مع البنك لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز قاعدة مشاركة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".

كما تطرق اللقاء إلى مشاركة مجموعة البنك الدولى، فى إتاحة الآليات التنموية الميسرة والتمويلات المختلطة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّى"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتى تم إطلاقها خلال يوليو الماضى وتوقيع حزمة من الآليات التمويلية خلال يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP27 بما يسهم فى تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى تمويل جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

إلى جانب ذلك، بحثت "المشاط" مع رئيس مجموعة البنك الدولى، تطورات إعداد الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين الجانبين للفترة من 2023-2027، والتى يتم إعدادها فى ضوء محاور وأهداف رئيسية وهى تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتقوية التعاون فى مجالات التحول الأخضر، خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وخلال فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، أطلقت وزارة التعاون الدولى ومجموعة البنك الدولى، تقرير المناخ والتنمية CCDR لمصر، الذى أعده البنك الدولى بالتعاون مع الجهات المعنية، والذى يأتى نتيجة شراكات وتعاون مثمر بين الجانبين على مدار الفترة الماضية، كما أنه يأتى فى ضوء الاستراتيجية القُطرية المشتركة الجديدة بين الجانبين المقرر إطلاقها قريبًا.

ويمثل التقرير خارطة طريق لدعم جهود المناخ والتنمية فى مصر، كما أنها تركز على أولويات الدولة المصرية فى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، ورؤية التنمية 2030، وتعمل على تشخيص التحديات التى قد تقف حائلًا أمام جهود التنمية والتحول الأخضر من أجل المضى قدمًا فى التعامل معها وتذليلها، وكذلك استغلال الفرص المتاحة لتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى مصر.

وترتبط جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى، بعلاقات وثيقة على مستوى التعاون الإنمائى، تنعكس فى محفظة تنموية تضم 14 مشروعًا جاريًا بقيمة 6.8 مليار دولار، مدعمة 23 مشروعًا للدعم الفنى والاستشارات فى مختلف مجالات التنمية.

ومؤخرًا أعلنت وزارة التعاون الدولى، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، على مشروعين فى إطار جهود التعاون الإنمائى، يدعمان أولويات الدولة التنموية، الأول لتحفيز جهود الأمن الغذائى بقيمة 500 مليون دولار والاستجابة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وخلال الأسبوع الماضى وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تمويل تنموى بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وتعزيز أداء وتعزيز أداء قطاعى الخدمات اللوجستية والنقل فى مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية (الإسكندرية - 6 أكتوبر - القاهرة الكبرى).

وخلال يونيو الماضى زار وفد رفيع المستوى من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى، القاهرة، وصدر بيان عن البنك تم التأكيد خلاله على التزام مجموعة البنك الدولى بمواصلة دعم أولويات التنمية فى مصر.