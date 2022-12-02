"الأوقاف" تفتتح اليوم 46 مسجدًا جديدًا في المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 ديسمبر 2022 12:24 مساءً - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم 46 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا؛ وذلك بعد فرشها بالكامل، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 430 مسجدًا، منها 351 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 79 مسجدًا صيانة.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها في كل محافظة:

مديرية أوقاف القليوبية

1. سيدى ناصر – كوم أشفين - قليوب

2. الرفاعى – برقطا – كفر شكر

مديرية أوقاف أسيوط

3. الفتح – بنى مجد - منفلوط

4. الكداريك – البدارى

5. الإخلاص – القصير – القوصية

6. الطيبة – أم القصور - منفلوط

مديرية أوقاف الفيوم

7. عبد الله زيدان - سنورس

8. محمد مشرف - إطسا

9. الفتح – عزبة سليم رشدى – العدوة – مركز الفيوم

10. أحمد عيد – الغرق - إطسا

مديرية أوقاف الإسكندرية

11. الأنصار خلف مدارس مرايف مدخل كينج مريوط – العامرية ثان

مديرية أوقاف المنوفية

12. البحرى – إبشادى – الشهداء

مديرية أوقاف الدقهلية

13. الكبير – كفر الدوار – الشناوى - شربين

مديرية أوقاف كفر الشيخ

14. أم بدرية – قرية أم بدرية - بيلا

مديرية أوقاف بنى سويف

15. الطاهرة – قرية صفط الشرقية - الواسطى

16. العشيرة المحمدية – أبو صير الواسطى

مديرية أوقاف الشرقية

17. إبراهيم العوضى – الهداهدة – ميت العز - فاقوس

18. السلام – كفر محمد جاويش - الزقازيق

19. الشرقاوى – العلاقمة – ههيا

20. الرحمن – كفر بغدادى - بلبيس

مديرية أوقاف المنيا

21. الحسينى – أولاد نظيم – بنى حرام – دير مواس

22. التوحيد – بنى موسى – أبو قرقاص

23. الرضوان – عزبة عبد الله أبو شنيف – الروبى – منقطين - سمالوط

24. مبارك – دمشاو هاشم

25. محمد بن عبد الله – منشأة الدهب البحرية باشكاتب

مديرية أوقاف البحيرة

26. سليمان حلمى – حفص - دمنهور

27. مقبول حسن قمحة - الدلنجات

28. نجع العجينى – البستان - الدلنجات

29. ظفيل البحرى - الدلنجات

30. عبد الغنى راضى – التوفيقية – ايتاى البارود

31. سرحان بالجزيرة – أبو حمص

32. يوسف شعلة – كفر الدوار

33. أبو بكر الصديق - قرية 6 – ادكو

34. صلاح العبد- قرية صلاح العبد – وادى النطرون

35. صبرى عامر – عزبة عبد الغنى راضى – التوفيقية – ايتاى البارود

36. الحمدية الشرقى – البرنوجى - دمنهور

37. بلال بن رباح – جناكليس – أبو المطامير

38. العش - قرية العش - رشيد

39. الصاوى – كوم البركة – كفر الدوار

40. يوسف العسكرى – مركز ايتاى البارود

41. عزبة يونان طلمبات برسيق – أبو حمص

42. الشريف - حفص - دمنهور

43. عزبة ماضى – النخلة البحرية - أبو حمص

44. أبو حبور – البوطة - حوش عيسى

45. البراوى – الحماد - مركز رشيد

46. حسن خير الله – عزبة العرب - مركز المحمودية