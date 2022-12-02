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"الأوقاف" تفتتح اليوم 46 مسجدًا جديدًا في المحافظات

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 ديسمبر 2022 12:24 مساءً - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم 46 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا؛ وذلك بعد فرشها بالكامل، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 430 مسجدًا، منها 351 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 79 مسجدًا صيانة.

 

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها في كل محافظة:

 

مديرية أوقاف القليوبية

 

1. سيدى ناصر – كوم أشفين - قليوب

 

2. الرفاعى – برقطا – كفر شكر

 

 

 

مديرية أوقاف أسيوط

 

3. الفتح – بنى مجد - منفلوط

 

4. الكداريك – البدارى

 

5. الإخلاص – القصير – القوصية

 

6. الطيبة – أم القصور - منفلوط

 

 

 

مديرية أوقاف الفيوم

 

7. عبد الله زيدان - سنورس

 

8. محمد مشرف - إطسا

 

9. الفتح – عزبة سليم رشدى – العدوة – مركز الفيوم

 

10. أحمد عيد – الغرق - إطسا

 

مديرية أوقاف الإسكندرية

 

11. الأنصار خلف مدارس مرايف مدخل كينج مريوط – العامرية ثان

 

               

 

مديرية أوقاف المنوفية

 

12. البحرى – إبشادى – الشهداء

 

مديرية أوقاف الدقهلية

 

13. الكبير – كفر الدوار – الشناوى - شربين

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

 

14. أم بدرية – قرية أم بدرية - بيلا

 

 

 

مديرية أوقاف بنى سويف

 

15. الطاهرة – قرية صفط الشرقية - الواسطى

 

16. العشيرة المحمدية – أبو صير الواسطى

 

مديرية أوقاف الشرقية

 

17. إبراهيم العوضى – الهداهدة – ميت العز - فاقوس

 

18. السلام – كفر محمد جاويش - الزقازيق

 

19. الشرقاوى – العلاقمة – ههيا

 

               

 

20. الرحمن – كفر بغدادى - بلبيس

 

مديرية أوقاف المنيا

 

21. الحسينى – أولاد نظيم – بنى حرام – دير مواس

 

22. التوحيد – بنى موسى – أبو قرقاص

 

23. الرضوان – عزبة عبد الله أبو شنيف – الروبى – منقطين - سمالوط

 

24. مبارك – دمشاو هاشم

 

25. محمد بن عبد الله – منشأة الدهب البحرية باشكاتب

 

 

 

مديرية أوقاف البحيرة

 

26. سليمان حلمى – حفص - دمنهور

 

27. مقبول حسن قمحة - الدلنجات

 

28. نجع العجينى – البستان - الدلنجات

 

29. ظفيل البحرى - الدلنجات

 

30. عبد الغنى راضى – التوفيقية – ايتاى البارود

 

31. سرحان بالجزيرة – أبو حمص

 

32. يوسف شعلة – كفر الدوار

 

33. أبو بكر الصديق - قرية 6 – ادكو

 

34. صلاح العبد- قرية صلاح العبد – وادى النطرون

 

35. صبرى عامر – عزبة عبد الغنى راضى – التوفيقية – ايتاى البارود

 

36. الحمدية الشرقى – البرنوجى - دمنهور

 

37. بلال بن رباح – جناكليس – أبو المطامير

 

38. العش - قرية العش - رشيد

 

39. الصاوى – كوم البركة – كفر الدوار

 

40. يوسف العسكرى – مركز ايتاى البارود

 

41. عزبة يونان طلمبات برسيق – أبو حمص

 

42. الشريف - حفص - دمنهور

 

43. عزبة ماضى – النخلة البحرية - أبو حمص

 

44. أبو حبور – البوطة - حوش عيسى

 

45. البراوى – الحماد - مركز رشيد

 

46. حسن خير الله – عزبة العرب - مركز المحمودية

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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