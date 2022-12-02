انت الان تتابع خبر حذف مقررات من المواد الدراسية للثانوية العامة .. التعليم تعلن عن القرار الحاسم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على حذف مقررات من المواد الدراسية للثانوية العامة، خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه أن ما يتم تداوله حول ليس له أساس على أرض الواقع وأنه مجرد إشاعات، مؤكدة على أنه لا نية للقيام بأي عمليات حذف مقررات من المواد الدراسية للثانوية العامة كما يشاع خلال الساعات الماضية\

وأشارت الوزارة أن امتحانات الصف الثالث الثانوي سوف تكون من المقرر الدراسي الذي يتم يحصل عليه الطلاب ولكن يكون أسئلة من خارج هذا المقرر ولكن ليس ضروريا أن تكون الأسئلة نصا من مصادر التعلم المتاحة للطلاب ولكن من المنهج.